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Dünya Merapi Yanardağı hareketlendi
Dünya

Merapi Yanardağı hareketlendi

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 18:08:00 -
Merapi Yanardağı hareketlendi

Endonezya Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezinden (BPPTKG) yapılan açıklamada, bugün yerel saatle 17.07'de yanardağın iki kez gökyüzüne kül püskürttüğü ve dumanın 1800 metre yüksekliğe ulaştığı bildirildi.

Merapi Yanardağı'nda en son 22 Mart'ta patlama meydana gelmişti.

2 bin 968 metre yüksekliğe sahip Merapi'deki en büyük patlamalardan biri 2010'da meydana gelmiş, etrafa lavların saçılması sonucu 347 kişi hayatını kaybetmişti.

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