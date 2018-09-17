Meram'a bir büyük yatırım daha…

Meram Belediyesi tarafından Havzan Mahallesi’ne kazandırılan Sosyal Tesis ve Konya’da bir ilk olan Çocuk sokağı18 Eylül Salı günü saat 10.30’da düzenlenecek muhteşem bir törenle hizmete giriyor. Her kesimin ihtiyaçlarını karşılayabileceği ve kendinden bir şey bulacağı Havzan Sosyal Tesisinde, emekliler için ayrılan çınarlar salonu, kadınlar için hazırlanan sohbet ve eğitim salonları, çocuklar için kütüphane ve çalışma odası, spor yapmak isteyenler için fitness salonu ve çok amaçlı salon bulunuyor. En önemli özelliklerinden biri de Konya’da bir ilk olacak Çocuk Sokağı.

SOSYAL TESİSİN YANINDA KONYADA BİR İLK; ÇOCUK SOKAĞI

Vatandaşların talebi doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerine tesisler kazandırmaya devam ettiklerini belirten Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, tesisin Havzan Mahallesinde ki sosyal yaşamı renklendireceğini ve daha da hareketlendireceğini kaydetti. Yoğun nüfusa sahip olan Havzan Mahallesindeki Sosyal Tesis inşaatının kısa süre içinde tamamlandığına dikkat çeken Fatma Toru, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Sosyal tesisimizle birlikte geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için ailelerimizin bir çocuk parkı talebi vardı. Alan problemi yaşanmasından dolayı çocuk parkı yerine Konya’da ilk olan bir uygulama gerçekleştirdik. ‘Çocuk Sokağı’ uygulaması. Sosyal tesisimizin yan tarafındaki sokağı trafiğe kapatarak ailelerimizin de içinin rahat olacağı güvenli bir oyun sokağı oluşturduk. Bu sokağı, çocuklarımızın ilgisini çekecek şekilde boyayarak, oyun alanları oluşturduk. Anneler, sosyal tesisimizdeki hanımlar salonunda sohbet ederken, çocuklarımızda çocuk sokağında güzel vakit geçirebilecekler. Herkesin kendinden birşeyler bulabileceği tesisimiz; bölge halkımıza ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.