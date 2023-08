Meram Yaz Spor Okullarında muhteşem final

Meram Yaz Spor Okulları, Meram Dutlu Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen programla renkli bir final yaptı. Çocukların ve ailelerinin doyasıya eğlendiği programda AK Parti Konya Milletvekilleri Meryem Göka, Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Lokman Özturhan, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, İller Bankası Konya Bölge Müdürü Murat Karaçam, Konya İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdurrahman Şahin, Konya ASKF Başkanı Remzi Ay, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meram Gençlik Kolları Başkanı Sefa Danışık, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Belediyesi Meclis Üyeleri, teşkilat mensupları, muhtarlar, veliler ve eğitmenler yaz spor okulu öğrencilerini yalnız bırakmadı.

ÇOCUKLAR VE AİLELERİ GECE BOYUNCA DOYASIYA EĞLENDİ

Meram Yaz Spor Okulları’nın kapanış programına katılan binlerce çocuk, şişme oyun grubu, palyaço, illüzyon, akıl zeka oyunları, müzikaller, sahne şovları, yarışmalarla doyumsuz bir gece yaşadı. Çocuklar kendileri için hazırlanan stantlarda gönüllerince eğlenirken spor okulu öğrencilerinin hazırladığı gösteriler de büyük alkış aldı. Programa katılan protokol, yaz spor okulu öğrencilerinin eğlence ve neşesine ortak oldu. Çocukların akıl zeka oyunları, balık tutma, halka atma, denge oyunu ve wooden bowling gibi oyunlarına eşlik eden protokol üyeleri, çocuklar ve aileleriyle de bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiler. Dondurma, kek ve meyve suyu ikramının da olduğu program geç saatlere kadar devam etti.

KAVUŞ; “GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI BU OKULLARDAN YETİŞECEK”

Meram Yaz Spor Okulları’nın “Ağaç yaş iken eğilir” atasözünün en güzel örneklerinden biri olduğunu söyleyen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, okulun yaz boyunca 11 ayrı branşta 9 ayrı tesiste 40’a yakın antrenörle toplamda 3.000'den fazla öğrenciye hizmet verdiğini belirtti. En küçük çocuğundan delikanlılık çağındaki gençlere kadar tüm öğrencilerin en güzel şekliyle spor yaptığına dikkat çeken Başkan Kavuş, “Bu noktada özellikle anne babalarımıza çocuklarının gelecekleri için kaygı duyup bu tür aktivitelerle yetişmelerine olanak sağladıkları için teşekkür ediyorum. Hocalarımızın bu okulda sporcu ışığı gördüğü çocuklarımızı kulübümüze alarak çeşiti branşlarda onları yetiştiriyoruz. Geleceğin Türkiye, dünya ve olimpiyat şampiyonları inşallah buradan yetişecek” diye konuştu.

AY; “KONYA BELEDİYELERİ HER ALANDA OLDUĞU GİBİ SPORDA DA BÜYÜK İŞLERE İMZA ATTI”

Sözlerine çocuklarını yaz spor okullarına gönderen anne babalara teşekkür ederek başlayan Konya ASKF Başkanı Remzi Ay, “Eskiden çocuklar anne babalarından gizli gizli spora giderlerdi. Şimdi anne babalar kendi elleriyle getiriyorlar. En güzel tesislerde en güzel şekliyle spor yaptırıyorlar” diye konuştu. Aynı zamanda Türkiye Amatör Spor Klüpleri Konfederasyonu Başkan Vekili olduğunu ifade eden Ay, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Türkiye’nin 81 ilini ziyaret ederim. Ama Konya ve Konya belediyeleri bambaşka. Her alanda olduğu gibi spor alanında da takdir edilecek büyük işlere imza attılar. Çocuklarınızı bu iletişim çağında, spora teşvik etmemiz gerekiyor. Türk gençliğinin bunu başarması gerekiyor. Meram Belediyesi bu teşviği en güzel şekilde yapıyor. Kendilerine şükranlarımı sunuyorum.”

ŞAHİN; “YAZ SPOR OKULLARI GENÇLİĞİMİZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

2023 Dünya Spor Başkenti Konya'nın her alanda olduğu gibi sporda da örnek sporcular yetiştiren ve örnek spor tesisleri kuran kadim bir şehir olduğunu söyleyen Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin de şehirde spor yapılan alanları artırmak, gençlerimizi spora teşvik etmek ve yeni yenetekleri keşfederek ülke sporuna kazandırmak adına yoğun bir çaba ortaya konduğunu kaydetti. Meram Belediyesinin de, çocuk ve gençleri spora yönlendirmek adına gerçekleştirdiği yaz spor okullarının takdire şayan olduğunu ifade eden Şahin, “Spor kültürünün yerleşmesine katkı sunmak, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, yetenekli gençleri bireyleri erken yaşta keşfetmek ve sporun tabana yayılması adına bu tür organizasyonlar çok değerlidir. Yaz spor okulları sayesinde geleceğimiz olan çocuklarımız yeteneklerini keşfederken aynı zamanda dayanışmayı paylaşmayı ve birlikte mücadele etmeyi de öğreniyorlar” diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY; “GELECEĞİMİZ GENÇLİĞİMİZLE ÇOK DAHA GÜÇLÜ OLACAK”

Konya’nın her alanda Türkiye’ye örnek işler yürüttüğünü ifade ederek sözlerine başlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya merkezde merkez belediyelerinin, diğer 28 ilçede de büyükşehir belediyesinin yaz spor okulları gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Şehrin beraber çalışma kültürü de Türkiye’ye örnektir. On binlerce çocuğumuz okulların tatil olduğu zamanda sporla tanışıyorlar, spora adım atıyorlar. Geleceğimiz olan çocuklarımıza ne kadar hizmet etsek azdır. Yediden yetmişe her alanda eksikleri tamamlamak için gece gündüz demeden gayret ediyoruz. İnşallah Konya'nın geleceği Türkiye'nin geleceği çok daha güçlü olacak. Çünkü bizlerin gıpta ile izlediği hizmetleri çocuklarımız bu yaşta belediyelerimizden alarak yetişiyorlar. Onlar bu hizmetlerle ileride inşallah Türkiye şampiyonu ya da dünya, olimpiyat şampiyonu olacaklar. Sadece sportif alanda değil, Türkiye’nin yarınları için büyük hizmetler yapacaklar. Bizler buna inanıyor, onların gelişimi için belediyeler olarak her türlü katkıyı vermeye devam ediyoruz. Hep birlikte çok daha güzel yarınlara kavuşacağız” şeklinde konuştu.

HAKAN ÖZER; “ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE KATKI SUNMAK ÇOK KIYMETLİ BİR HİZMET”

Çocuklara ve gençlere yapılan yatırımın en değerli yatırım olduğunun altını çizen AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer ise 2023 yaz spor okullarının kapanış programında kendilerini çocuklar ve aileleriyle bir araya getiren Mustafa Kavuş’a teşekkür etti. Gençliğe verilen destekle geleceğin inşa edildiğini kaydeden Özer, konuşmasını şöyle sürdürdü; “Bugünün gençliğinin en büyük handikabı şüphesiz sosyal dünyadır. Onların eve hapsolup saatlerini geçirmeleri yerine sporla ilgilenerek hem zihinsel hem de fiziksel gelişimlerine katkı sağlamak son derece kıymetli. Bu hedefle Konya'daki belediyelerimiz önemli organizasyonlar yapıyorlar. On binlerce gencimize farklı spor branşlarında eğitim görmelerine vesile oluyorlar. Bu nedenle bu güzel organizasyonu başarıyla tamamlayan Meram Belediyesine şükranlarımı sunuyorum.”

MERYAM GÖKA; “GENÇLERİMİZ ANA UNSURUMUZ VE GELECEĞİMİZİN GÖZ BEBEĞİ”

Meram Yaz Spor Okulları’nın kapanış programında çocuklarla birlikte kendilerinin de çok eğlenceli bir vakit geçirdiğini belirten AK Parti Konya Milletvekili Meryem Göka, kendisinin de gençliğinde sporla ilgilendiğini ifade ederek, “Ama o zamana göre şimdiki imkanlar inanılmaz ve muhteşem. Bugünün çocukları bu bakımdan çok şanslı. Türkiye pek çok alanda adeta çağ atladı, pek çok farklı noktada örnek bir ülke haline geldi. AK Parti iktidara geldiği 2002 yılında sporcu sayımız 206 bin iken bugün 4 milyon 600 bin civarında. Her alanda olduğu gibi spor altyapısında da büyük ilerleme kaydedildi. Gençliğimiz ana unsurumuz ve geleceğimiz için göz bebeğimiz. Biz Türkiye Yüzyılı hedefimizi gençlerimizle gerçekleştireceğiz. Gençlerimize bu imkanı sağlayan Konya Büyükşehir Belediyemize, Meram Belediyemize şükranlarımı sunuyorum. çocukları tebrik ediyor, onları buraya getiren ailelere de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından çocuklar ve aileler protokol ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Kapanış programı oyun ve eğlencelerle gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.