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Gündem Meral’in ‘İP’i Kandil’in elinde
Gündem

Meral’in ‘İP’i Kandil’in elinde

Yeniakit Publisher
2023-04-25 09:50:00 -
Meral’in ‘İP’i Kandil’in elinde

Terörist Selahattin Demirtaş’ın kahvaltı teklifine yeşil ışık yakan, CHP’nin, ‘HDP’lilere bakanlık’ vaadine sessiz kalan, ‘HDP ile aynı masada olmayız’ dediği halde seçime kol kola giren İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in terörle canla başla mücadele eden Başkan Erdoğan’a, “Senin elinde PKK’nın eli var” sözlerini sarfetmesi büyük tepki çekti. akit’e konuşan akademisyenler ve STK temsilcileri, “Meral hanım önce kendisini kumar masasına geri oturtan gücü açıklasın. İstifa eden Ağırailoğlu’nun ‘terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız’ diyerek istifa etmesi, Akşener’in Kandil ile yol yürüdüğünün tescilidir” dedi.

PKK/YPG’nin kökünü kazıyacak tezkereye ‘hayır’ oyu veren CHP ile ittifak kuran, terörden tutuklu Selahattin Demirtaş’a kahvaltı sözü veren ve CHP’lilerin ‘HDP’lilere bakanlık’ sözü karşısında suspus olan Meral Akşener’in HDP ile aynı masada olduğunu unutarak Konya’da Başkan Erdoğan’ı PKK’nın temsilcileriyle işbirliği içerisinde göstermeye çalışması büyük tepki çekti.

Akşener’in tabanını aldatmaya yönelik açıklamasını akit’e değerlendiren akademisyenler ve siyaset bilimciler, “Meral Hanım’a en iyi cevabı ‘terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız’ diyerek İyi Parti’den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu verdi” değerlendirmesinde bulundu.

İP’in üzerinde PKK’nın gölgesi var

Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Meral Akşener’in bu iftirayla esasında kendisinin PKK temsilcileri ile el ele olduğunu gizlemeye çalıştığına dikkati çekerek, “Çünkü kendisi Demirtaş denilen ve terörden cezaevinde yatan HDP yöneticisinin kahvaltı teklifini kabul etmiştir. ‘Burası Kürdistan diyen’ terör sevicisine ses çıkarmamıştır. Sürekli ‘Bizim olduğumuz masada HDP olmaz’ diye esip gürlese de HDP’nin masanın tam göbeğinde oturduğunu bildiği halde masadan kalkmıyor. Maalesef iktidar uğruna PKK ve HDP ile kol kola girmiştir. HDP’li Ahmet Türk’ün ‘İyi Parti bize alışmalıdır’ resti bile 7’li koalisyonda kimlerin kimlerle el ele olduğunun delilidir. Bugüne kadar HDP’ye tek bir kelime etmeyen, hatta övgüler dizen İP liderinin maskesini, ‘terörün gölgesi düştü’ diyerek partiden istifa eden Yavuz Ağıralioğlu düşürmüştür. Bundan sonra Meral Hanımın ne dediğinin bir anlamı yoktur. Akşener’in ve partisinin düştüğü acınası hal artık herkesin malumudur. Onu lider belleyip peşinden giden insanların, bir an önce olan biteni anlayıp yanlıştan dönmeleri ve PKK’nın kökünü kazıyan memleket sevdalılarının peşine düşmeleri şarttır” dedi.

“Seni masaya kandil oturttu”

Siyaset Bilimci ve Hukukçu Mehmet Kırmızı ise şunları söyledi: “Altılı masada oturup, daha sonra ‘kumar masası’ diye hakaretler savurup masadan kalkan fakat iki gün sonra Kandil’in talimatıyla hiçbir şey olmamış gibi masaya geri dönen Akşener, bugün terörle mücadelede dönüm noktası olan Cumhurbaşkanımıza PKK ile birlikteymiş gibi iftira atıyor. Akşener önce masadan kalktığı halde iki gün sonra onu geri oturtan neydi onun cevabını versin. Kandil ona ne vaat etti de masaya döndü. Senin Genel Başkan Yardımcın Yavuz Ağıralioğlu, ‘HDP’nin gölgesinde biz siyaset yapamayız’ demedi mi? HDP ile birlikte olduğun için senin partinden istifa etmedi mi? Senin ortaklık yaptığın, masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP’yi ziyaret ettiğinde bir tepki gösterebildin mi? ‘Demirtaş’ı serbest bırakacağını’ açıkladıklarında bir tepki verebildin mi? Ahmet Türk, Mithat Sancar, ‘Apo’yu hapisten çıkaracağız’ dediğinde ‘ben varken değil Apo, en küçük PKK üyesi bile cezaevinden çıkamaz’ diyebildin mi? Hayır! Tayyip Erdoğan’a iftira atacağına önce bu sorulara cevap ver.”

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