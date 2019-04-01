Meral’in hazin sonu! Kurduğu partiye oy veremedi... İktidar olacağız diyerek yola çıkan fakat CHP ile PKK’nın siyasi kanadı HDP’ye payanda olan İP’in kurucu genel başkanı Meral Akşener kendi partisine oy veremedi.

Harun Sekmen İstanbul İktidar olacağız diyerek yola çıkan fakat CHP ile PKK’nın siyasi kanadı HDP’ye payanda olan İP’in kurucu genel başkanı Meral Akşener kendi partisine oy veremedi. Dün öğlen saatlerinde Üsküdar Beylerbeyi’nde bulunan Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’ne gelen Akşener, Millet İttifakı kapsamında CHP’nin adaylarına oy verdi. Akşener, Türk siyasi tarihine kendi kurduğu partiye oy veremeyen genel başkan olarak geçti. Akşener’in Millet İtitfakı’ndaki partneri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 2010’daki referandumda seçmen kaydını yenileyemediği için oy kullanamamıştı.

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