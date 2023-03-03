Meral’e bir gol daha! Bay Kemal fotoğraf stüdyosunda
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, adaylık fotoğrafları için bir fotoğrafçıya giderek çekim yaptırdı.
Dün 12. kez bir araya gelen muhalefet liderleri "Adayımızı belirledik" mesajı verdi.
6 lider aday konusunda kararlarını 6 Mart'ta açıklayacaklarını duyurdu.
Toplantı sonrası, İyi Partililer ile CHP'lilerin arasında çıkan atışmalar sonucu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinde duruldu.
Alınan kulis bilgilerine ise, aday olarak masada sadece Kılıçdaroğlu'nun isminin geçtiği belirtildi.
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk Tv, bugün Kılıçdaroğlu'nun Ankara Ahlatlıbel'deki bir fotoğraf stüdyosuna geldiğini aktardı.
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Adaylık için fotoğraf çekimi yaptırdığı belirtilen Kılıçdaroğlu, daha sonra Sol Parti ve TİP yetkilileriyle görüşme gerçekleştirecek.
CNN Türk'te Hande Fırat'a konuk olan gazeteci Melik Yiğitel, dün akşamki canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun adaylık fotoğrafı çektireceğini duyurmuştu.
Yiğitel, verdiği kulis bilgisinde "Kılıçdaroğlu, partililerden tebrikleri kabul ediyor. Aldığım bilgiye göre Kemal bey anlaştığı reklam şirketiyle yarın adaylık fotoğrafları çektirmeye gidiyor." ifadelerini kullanmıştı.
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