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Gündem Meral Danış Beştaş’tan ‘HDP’siz bir anayasa yapamazsınız’ tehdidi
Gündem

Meral Danış Beştaş’tan ‘HDP’siz bir anayasa yapamazsınız’ tehdidi

Millik İttifakıyla 2 sene önce anayasa görüşmeleri ortaya çıkan HDP artık bunu açık açık dillendiriyor...

Yeniakit Publisher
2020-11-25 11:34:00 -
Meral Danış Beştaş’tan ‘HDP’siz bir anayasa yapamazsınız’ tehdidi

TBMM’de basın toplantısı düzenleyen HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, HDP’siz bir anayasa yapılamayacağını söyledi. Bazı partilerin anayasa çalışması yürüttüğüne yönelik tartışmaları hayretle izlediğini belirten Beştaş, şöyle devam etti: “Neredeyse, HDP bu anayasa çalışmasında olursa kıyamet koparmış gibi bir yaklaşım var. Bir anayasa yapılacaksa tabii ki HDP olacak. HDP, bu ülkede toplumun dörtte birine yakınını temsil eden bir partidir. HDP’siz bir anayasa, anayasa olamaz. Anayasa, herkesi kapsarsa anayasa olabilir. Biz, yasadışı bir organizasyon değiliz. Biz, onlar gibi halk oyuyla buraya gelmiş, halkı temsil eden bir partinin üyeleriyiz.”

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