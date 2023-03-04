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Medya Meral Akşener'le ilgili bomba iddia! O partiyle ittifak yapacak! Yer yerinden oynayacak
Medya

Meral Akşener'le ilgili bomba iddia! O partiyle ittifak yapacak! Yer yerinden oynayacak

t24 yazarı Murat Sabuncu, altılı masayı deviren Meral Akşener'le ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Akşener’in, çağrı yaptığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yanına gitmesinin zor olduğunu belirten Sabuncu, "Pek muhtemel ya kendi aday olur ya da muhalefetteki diğer milliyetçi-ulusalcı partiyle bir araya gelerek aday çıkarır" diyerek Ümit Özdağ'ın başkanı olduğu Zafer Partisi ile ittifakı işaret etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-04 10:56:00 -
Meral Akşener'le ilgili bomba iddia! O partiyle ittifak yapacak! Yer yerinden oynayacak

t24 yazarı Murat Sabuncu, altılı masayı deviren Meral Akşener'le ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Akşener’in, çağrı yaptığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yanına gitmesinin zor olduğunu belirten Sabuncu, "Pek muhtemel ya kendi aday olur ya da muhalefetteki diğer milliyetçi-ulusalcı partiyle bir araya gelerek aday çıkarır" diyerek Ümit Özdağ'ın başkanı olduğu Zafer Partisi ile ittifakı işaret etti. 

Sabuncu, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Akşener geri döndürülebilir mi, masadakiler kabul eder mi?

Masadan kalkarken kullandığı dil öyle yaralayıcı ve saldırgandı ki dönüşü zor. Ama ismini andığı belediye başkanları dahil (İmamoğlu-Yavaş) bir çözüm arayışı içinde. Bu arada dün öğle saatlerinde konuştuğum CHP’li bir yönetici (henüz Akşener’in açıklaması gelmemişken) aralarında İmamoğlu ve Yavaş’ın da olduğu 11 belediye başkanının Kılıçdaroğlu’na destek bildirisi yayınlayacağını söyledi. Sonra dilinde bazı problemler olduğu için bildiri yerine Ankara’ya gidip doğrudan destek mesajına karar verildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

(...) Akşener’in çağrı yaptığı iki ismin yanına gitmesi zor. Pek muhtemel ya kendi aday olur ya da muhalefetteki diğer milliyetçi-ulusalcı partiyle bir araya gelerek aday çıkarır. (...)"

 

 

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Yorumlar

fasistce tekerlemeler

Bir atasözümüz derki bir faşist diğer faşiste gel beraber faşist faşist gezelim der

akesar

Malum Bu kari 7 senedir "Ben başbakan olacağım" diyor. Başbakanlık olmadığına göre , ne olabilir? Kari kurnaz. Açık etmemeye çalışıyor ama yakında kendi başkan adayı olacak. CHP nin adaylarını vuruşturup, yorarak yıpratacak. Sonra kendi adaylığını açıklamak. Niyeti bu. Geçen yıldan beri bu tezimde ısrarcıyım.
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