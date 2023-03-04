Meral Akşener'le ilgili bomba iddia! O partiyle ittifak yapacak! Yer yerinden oynayacak

t24 yazarı Murat Sabuncu, altılı masayı deviren Meral Akşener'le ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. Akşener’in, çağrı yaptığı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yanına gitmesinin zor olduğunu belirten Sabuncu, "Pek muhtemel ya kendi aday olur ya da muhalefetteki diğer milliyetçi-ulusalcı partiyle bir araya gelerek aday çıkarır" diyerek Ümit Özdağ'ın başkanı olduğu Zafer Partisi ile ittifakı işaret etti.

Sabuncu, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Akşener geri döndürülebilir mi, masadakiler kabul eder mi?

Masadan kalkarken kullandığı dil öyle yaralayıcı ve saldırgandı ki dönüşü zor. Ama ismini andığı belediye başkanları dahil (İmamoğlu-Yavaş) bir çözüm arayışı içinde. Bu arada dün öğle saatlerinde konuştuğum CHP’li bir yönetici (henüz Akşener’in açıklaması gelmemişken) aralarında İmamoğlu ve Yavaş’ın da olduğu 11 belediye başkanının Kılıçdaroğlu’na destek bildirisi yayınlayacağını söyledi. Sonra dilinde bazı problemler olduğu için bildiri yerine Ankara’ya gidip doğrudan destek mesajına karar verildi.

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(...) Akşener’in çağrı yaptığı iki ismin yanına gitmesi zor. Pek muhtemel ya kendi aday olur ya da muhalefetteki diğer milliyetçi-ulusalcı partiyle bir araya gelerek aday çıkarır. (...)"