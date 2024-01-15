  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Göktaş müjdeyi verdi! Yüzde 50 zam geliyor!

Terör kaynağında kurutuluyor! MİT bir haini daha havaya uçurdu

İstanbul'da kahreden olay! Şehit kızı yangında vefat etti

Beşiktaş'tan Türk futbolunu sarsacak talep: O futbolcunun cinsiyetinin araştırılmasını istiyoruz! Çok yazık

Sizin söyleminize de lanet olsun, mantığınıza da!

Yunanistan'dan tarihe geçecek Türkiye itirafı: F-35 alacağız ama Ankara bakın nerede

ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası korkutan tahmin! "Petrol fiyatları..."

Ümit Özdağ son kararını Türkiye'ye ilan etti: Seçimlerde iki ilde AK Parti ve MHP'yi destekleyeceğiz

Türkiye geliştirdi! Mısır, Irak, Bulgaristan, Libya ve Romanya Ankara'dan acil olarak istedi

Şehitlerimize yönelik provokatif paylaşımlara izin yok
Gündem Meral Akşener'in uykusunu kaçıracak istifa
Gündem

Meral Akşener'in uykusunu kaçıracak istifa

Yeniakit Publisher
2024-01-15 13:42:00 -
Meral Akşener'in uykusunu kaçıracak istifa

Meral Akşener'in idare ettiği İYİ Parti'de Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Bodrum'un Konacık beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan, ardından 2014 yerel seçimlerinde MHP'den, 2019 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti'den Bodrum Belediye Başkanı adayı olan Mehmet Tosun, 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den 3. sıra milletvekili adayı olmuştu.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Mehmet Tosun, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Mehmet Tosun, gördüğü lüzum üzerine partiden istifa ettiğini dile getirerek, "Kıymetli dava arkadaşlarım. Bodrum Belediye Başkan Adaylığı, Muğla Milletvekili Adaylığı ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmiş olmanın sorumluluğuyla İYİ Parti çatısı altında geçirdiğim süre boyunca, partimizin yükselmesi ve gelişmesi için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu süreçte başta çok değerli Muğlalı ve Bodrumlu hemşehrilerim olmak üzere, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, il ve ilçe başkanlarımız, yöneticilerimiz, üyelerimiz, gönüllülerimiz ve İYİ Parti'ye oy vermiş tüm vatandaşlarımıza vermiş oldukları desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Gördüğümüz lüzum üzerine İYİ Parti'deki tüm görevlerimden ve parti üyeliğimden istifa ettiğimi belirterek, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23