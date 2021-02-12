Meral Akşener’in mesajı yerine ulaştı! ‘İçimden gelerek söylüyorum Demirtaş ile kahvaltıya varım’
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ‘terörist’ diyemediği PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a kahvaltı mesajı gönderdi.
Aylardır partisinin içindeki karışıklıklarda pasif kalan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Selahattin Demirtaş'ın 'Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar, kahvaltıya geldik deriz' ifadelerine cevabı tekrar gündeme geldi.
Vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a ‘terörist’ diyemeyen Akşener, 'Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var: Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız' demişti.
Haber Global’e konuk olan Meral Akşener, HDP’ye bakış açısını sıralarken Demirtaş ile kahvaltı mesajını yineledi.
Meral Akşener, "Tamamen içimden gelerek söyledim. 'Selahattin Demirtaş'la kahvaltı yaparım' ifademin arkasındayım." dedi.
Sosyal medyada gündeme gelen açıklamalara yorum yağdı. Meral Akşener’e, ‘Demirtaş'tan sonra Karayılan da kahvaltı yapmak isterse?’ soruları soruldu.