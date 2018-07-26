Meral Akşener'in İP'ini koparan sözler ortaya çıktı

Afyonkarahisar kampında İYİ Parti lideri Meral Akşener'e en ağır eleştirileri eski Milletvekili Yusuf Halaçoğlu yaptı. Sözcü'de yer alan habere göre Halaçoğlu, "Seçim öncesi yaptırılan anketlerde Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in oy oranı yüzde 21',n üzerinde çıkıyordu. Partinin kemikleşmiş oy oranı yüzde 17.5 gösteriliyordu. Akşener'in Cumhurbaşkanlığı oyu yüzde 7.3'e partimizin oyu yüzde 17.5'den 9,96'ya hangi sebeplerle düştü? Bunların nedenleri açıklanmalı ve yönetim, kurultaya gidip güven tazelemeli" dedi.



Bu sözler Akşener'i istifaya götüren işaret fişeği oldu. Hatta toplantıda partililerin bu sözlerden sonra tartıştığı öğrenildi.



İYİ PARTİ'DE HALAÇOĞLU KRİZİ YAŞANMIŞTI

İYİ Parti'nin kurucu üyeleri arasında yer alan Yusuf Halaçoğlu'nun milletvekili listesinde yer almaması siyasi kulislerde şaşkınlığa neden olmuştu. İYİ Parti'den Lütfi Türkkan, Halaçoğlu'nun neden listede olmadığını "Sayın Yusuf Halaçoğlu Kayseri milletvekilimiz. Kendisinin de doğal olarak Kayseri'den aday olmasını parti yönetimi olarak öngördük.Kendisi de İzmir'den aday olmak istedi" sözleriyle açıklamıştı.



MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçtiğinde araştırma görevlisi olan eşinin Ankara'dan İzmir'e tayin edildiğini ve 2 küçük çocuğuyla kendisinin tek başına ilgilenmek zorunda kaldığını belirten Halaçoğlu, "Aile bütünlüğümüz bozuldu. Aileyi bir araya getirmek için İzmir ya da Ankara'dan aday gösterilmeyi talep ettim." demişti. Ancak partisinden yeniden Kayseri cevabı alan Halaçoğlu, Kayseri'yi kabul etmediğini söyledi.



HALAÇOĞLU 'KIRGINIM' DEMİŞTİ

Halaçoğlu kırgınlığını ise şöyle dile getirmişti: "İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadılar. Aday yapılmamama çok tepki var. Milletvekili olmam önemli değil ama yapılan uygulamaya kırgınım."



MHP'den istifa ederek, İYİ Parti'nin kuruluşundan itibaren partinin Genel Başkanı Meral Akşener'in yanında saf tutan Yusuf Halaçoğlu, İYİ Parti'nin Meclis'teki 5 milletvekilinden biriydi.



