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Meral Akşener’in Deist yardakçısından İslam’a yönelik hezeyan dolu sözler

Meral Akşener liderliğindeki İP’in açık propaganda aracı gibi yayın yapan Yeniçağ gazetesinde köşe karalayan Cazim Gürbüz, deist olma sürecini anlattığı röportajında İslam’a yönelik hezeyan dolu açıklamalarda bulundu.

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:46

 yeniakit.com.tr 

Meral Akşener liderliğindeki İP’in açık propaganda aracı gibi yayın yapan Yeniçağ gazetesinde köşe karalayan Cazim Gürbüz, deist olma sürecini anlattığı röportajında İslam’a yönelik ağır hakaretlerde bulundu.

Genel Başkanlığını Meral Akşener’in yaptığı İP’in açık propaganda aracına dönüşen yayın organı Yeniçağ gazetesinde kalem oynatan ve Osman Pamukoğlu’nun kurduğu ve kısa bir süre önce kapattığı HEPAR adlı siyasi partinin kurucu üyeleri arasında yer alan Cazim Gürbüz, verdiği röportajda skandal açıklamalarda bulundu. Deist olma sürecini yönelik gelen soru üzerine konuşan Gürbüz, annesinin kendisini azarlayarak tövbe etmeye çağırdığını ifade ederek, “Annem bana oğlum tövbe et. Peygamber Efendimize yaptığın hakaretlerden tövbe et” ifadelerini kullandı.

‘Cenaze namazı olsa da olur olmasa da’

TÜYAP Kitap Fuarında katıldığı bir programda bir kişinin kendisine, “Sizin cenazeniz ne olacak hiç düşündün mü?” diye sorduğunu söyleyen Gürbüz, “Ben dedim ki sen benim cenazemi düşünme. Cenaze namazı bir duadan ibarettir, olsa da olur olmasa da” ifadelerini kullanarak, cenaze namazlarını hedef aldı.

‘Benim cenazemi imamların önüne koymayın’

İslam dinine yönelik hezeyan dolu açıklamalarını sürdüren Gürbüz, imamları kast ederek, “Atatürk’ün cenaze namazı Türkçe tekbirlerle kılındı. Eğer öyle bir hoca bulursanız gelsin benim cenaze namazımı kılsın.  Ben yakınlarıma da söylüyorum. Benim cenazemi götürüp o adamların önüne koymayın.“ dedi. İmamları hedef alan açıklamalarında iyice ileri giden Gürbüz, imamların cenazeleri istismar aracı haline getirdiği safsatasını uydurarak, “Şehit cenazeleri imamların statülerinin, ağırlıklarının artırılma yeri, onların gösteriş yapma yeri” ifadelerini kullandı. İmamların cenazelerde ‘Hakkınız helal ediyor musunuz? Şeklinde ifadesinden de rahatsız olduğunu söyleyen Deist Gürbüz, “Sen ne diye soruyorsun onu.” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:46
  1. Cazim Gürbüz
  2. Meral Akşener
  3. yeniçağ gazetesi

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