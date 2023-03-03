Meral Akşener'in ayrılışından sonra DEVA ve Saadet'ten ilk açıklama!

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6'lı masanın aday krizi sonunda patlak verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz edince, 5 partinin ortak kararına karşı duramayarak masadan ayrıldı.

Akşener, 6'lı masadan ayrılma kararını açıklarken zehir zemberek ifadeler kullandı.

DEVA ve Saadet'ten ilk açıklama!

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, İP'li Akşener'in kararını şöyle değerlendirdi: Nezaket, letafet, saygı, özsaygı en önemlisi hakikate sadakat yoksa gerisini konuşmaya gerek var mı?

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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya da, Akşener'in dayatma sözlerini eleştirdi.

Hiçbir şey şekilde bir dayatma söz konusu değil. Orada ortak bir kanaat meydana geldi, insanlar iradesini ortaya koydu. Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu ve Yavaş'la ilgili yaptığı değerlendirmelerin toplumda takip edildiğini biliyoruz. Ben nasıl CHP'li bir belediye başkanına, milletvekiline illa benim dediğim noktaya geleceksin şeklinde bir yaklaşım içinde olamazsam, CHP'nin 'Onlar görevlerine devam edecektir' açıklamasını nasıl yok sayabilirim. Dayatma söz konusu değil. İstişare şeklinde konuşuldu ve metne imza atılarak toplantıdan çıkıldı.