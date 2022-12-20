Meral Akşener'in ablasının yüzünde Rabbi Yesir gördüğü İmamoğlu alkol masasında!

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'un fatihi Sultan Mehmed'e benzettikten sonra, işi bir adım daha öteye götürerek, "Ablam onun yüzünde Rabbi Yesir gördüğünü söylüyor." demişti.

Akşener'in İmamoğlu güzellemeleri kamuoyunda, "2023 cumhurbaşkanı adayı olarak güzelliyor" şeklinde yorumlanırken, İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak cezası, ittifakı ayyuka çıkarttı.

İmamoğlu ve Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bırakarak İstanbul Saraçhane'de miting düzenledi.

Kılıçdaroğlu üstüne basa basa "16 milyon İmamoğlu'nun arkasında" diyerek İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'na işaret ederken, Akşener, "85 milyon İmamoğlu'nun arkasında" ifadelerini kullanıp, rakamlar üzerinden verdiği mesajla da Kılıçdaroğlu'nu saf dışı bıraktı.

Kemal Kılıçdaroğlu bugünkü CHP Grup toplantısında, "Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul gibiyiz" sözleriyle İmamoğlu'na ayar çekerken, öte yandan İstanbul'da İmamoğlu'nu çalışma ofisine çağırıp, fırçaladıktan sonra, istifasını istediği iddia edildi.

Temyiz yolu açık olan mahkeme kararını siyasi şova çeviren İmamoğlu, tüm bu gelişmelerden sonra alkol masasında görüntülendi. Akşener tarafından Fatih Sultan Mehmed Han'a benzetilen, yüzünde Rabbi Yesir görüldüğü söylenen İmamoğlu'nun alkol masasındaki görüntüleri alay konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Babasından fırça yiyen İmamoğlu kendisini alkole vurdu" yorumları yaptı.