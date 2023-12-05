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Gündem Meral Akşener'i yıkacak HDP bombası
Gündem

Meral Akşener'i yıkacak HDP bombası

Yeniakit Publisher
2023-12-05 15:59:00 -
Meral Akşener'i yıkacak HDP bombası

İYİ Parti'deki isimleri 'Gözlerini para bürümüş ihale ve dolar milliyetçisi' olarak tanımlayan eski İYİ Partili Vedat Yenerer, 'Kendi gözlerimle gördüm. TBMM koridorlarında HDP'lilerle kucaklaşan İYİ Partililer tanıyorum' dedi.

CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yaptığı ziyarette ittifak teklifinde bulunurken Akşener bu teklifi GİK toplantısına taşıyacağını ifade etti..

"ÖZÜ BAŞIMIZA GİDECEĞİZ"

Bu gelişme sonrası İYİ Parti'de yapılan toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Kürşad Zorlu "İYİ Parti olarak 2024 seçimlerine hür ve müstakil olarak yani Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi, 'özü başımıza' gideceğiz ve seçmenimizin karşısına en doğru adaylarla çıkarak, iyi belediyecilik parolasıyla milletimize hizmet ve sorumluluğunu inşallah onlarla paylaşacağız. Bu kararımızın öncelikle ülkemize, milletimizi, İYİ Parti ailesine hayırlar getirmesini diliyorum." ifadeleriyle seçimlerde kendi adaylarını çıkaracaklarını ifade etti.

CHP MEDYASI YERDEN YERE VURDU

Bu kararın gelecek dönemde neler getireceği siyaset kulislerinde merakla beklenirken, CHP medyası İYİ Parti'nin bu kararı nedeniyle yoğun eleştirilerine başladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ PARTİ'YE SAĞLI SOLLU...

Diğer yandan İYİ Parti'de ittifak yapılmamasına yönelik eleştiriler de gelirken bazı isimler partiden istifa etti. Diğer yandan İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan Vedat Yenerer çarpıcı katıldığı canlı yayında İYİ Parti ile HEDEP arasındaki ilişki üzerinden partililere yüklendi.

"BUNLAR İHALE VE DOLAR MİLLİYETÇİSİ"

Yenerer , "Kendi gözlerimle gördüm. TBMM koridorlarında HDP'lilerle kucaklaşan İYİ Partililer tanıyorum. "Vay abi nasılsın?" diyerek HDP Genel Başkanı ile birbirlerine sarılan İYİ Partilileri biliyorum. Bunlar Türk Milliyetçisi filan değil. Bunlar gözlerini para bürümüş ihale ve dolar milliyetçisi" dedi.

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