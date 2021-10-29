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Siyaset Meral Akşener'i topuklatan HDP-CHP sorusu
Siyaset

Meral Akşener'i topuklatan HDP-CHP sorusu

Batman'da temaslarını sürdüren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir vatandaşın daha tepkisiyle karşılaştı. İYİ Parti'nin HDP-CHP sorusunu duyan Akşener bölgeden hemen uzaklaştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 05:45:00 - 2021-10-29 05:49:16

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Batman ziyareti sırasında bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. CHP'nin HDP tarafından yapılan çağrıya uyarak Irak ve Suriye tezkeresine "hayır" oyu vermesini gündeme getiren vatandaş, "Hiç mi 'Bunlar yanlış yapıyorlar, biz bunlarla nasıl beraber oluyoruz' demediniz" ifadelerini kullandı.

Siirt ziyareti sırasında vatandaşın tepkisiyle karşılaşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sonraki durağı Batman'da da eleştirilerin hedefi oldu.

Sason ilçesinde Akşener'in yanına giden bir kişi, CHP'nin Suriye ve Irak tezkeresine "hayır" oyu vermesini gündeme getirdi.

"Biz bunlarla nasıl yol yürüyebiliyoruz demediniz?"

Akşener'e "Şu anda ittifak yaptığınız CHP zihniyeti ve HDP dünkü tezkere olayında kendilerini gösterdiler. Hiç mi burada canınızı sıkan, 'bunlar yanlış yapıyorlar, biz bunlarla nasıl yol yürüyebiliyoruz' demediniz?" sorusunu yönelten vatandaş, yanıtsız kaldı.

İYİ Partililer engelledi

Akşener, cevap vermeden bölgeden ayrılırken, İYİ Partililerin de vatandaşı engellemeye çalıştığı görüldü.

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