Meral Akşener'e "YSK'ya hakaret" davası! İfade vermeye çağrıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hakkında açılan "YSK'ya hakaret" davası nedeniyle 3 yıl sonra ifadeye çağrıldı. Akşener'in bugün ifade vermesi bekleniyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2017 referandumunda mühürsüz pusula ve zarfları kabul edilen YSK'nın suç işlediğini iddia etmişti.
İYİ Parti Akşener, "YSK suç işledi, 1946 seçimlerindeki skandalın örneği 71 yıl sonra yaşanıyor" ifadelerini kullanmıştı.
3 yıl sonra ifadeye çağrıldı
Akşener, 3 yıl sonra "YSK'ya hakaret" iddiasıyla ifadeye çağrıldı.
İYİ Parti lideri Akşener bugün ifade verecek.