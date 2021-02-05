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Siyaset Meral Akşener'e "YSK'ya hakaret" davası! İfade vermeye çağrıldı
Siyaset

Meral Akşener'e "YSK'ya hakaret" davası! İfade vermeye çağrıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hakkında açılan "YSK'ya hakaret" davası nedeniyle 3 yıl sonra ifadeye çağrıldı. Akşener'in bugün ifade vermesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 08:50:00 -
Meral Akşener'e "YSK'ya hakaret" davası! İfade vermeye çağrıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2017 referandumunda mühürsüz pusula ve zarfları kabul edilen YSK'nın suç işlediğini iddia etmişti.

İYİ Parti Akşener, "YSK suç işledi, 1946 seçimlerindeki skandalın örneği 71 yıl sonra yaşanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

3 yıl sonra ifadeye çağrıldı

Akşener, 3 yıl sonra "YSK'ya hakaret" iddiasıyla ifadeye çağrıldı.

İYİ Parti lideri Akşener bugün ifade verecek.

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Yorumlar

turan

virüsün teki covıd den daha tehlikeli...merovıd...
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turan

buradan hainlere arka çıkan ve Sayın Başkanımıza diktatör diyen ,başta chp nin adamcağızı ve bu zavallı meroş olmak üzere geri ve gezi zekalılara soruyorum...'''eğer bu ülkede diktatör olsaydı şimdi boğaziçi nin önündekilerin hepsi kurşuna dizilmiş olurdu...Anladınız mı geri zekalı hainler....
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