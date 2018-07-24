Meral Akşener'e tokat gibi cevap! "Bu da mı gol değil?"

Bugünkü yazısında Meral Akşener’in istifası ile birlikte İYİ Parti’de yaşanan krize değinen gazetemiz yazarı Ali Karahasanoğlu, Akşener ve İYİ Partililerin mağdur edebiyatı yaparak sürekli engellendiklerini öne sürmelerini hatırlatıp "Şimdi başkansız kalmayı ne ile izah edeceksiniz? Bu da mı, siyasi iktidarın engellemesi. Bu da mı, AK Parti’nin tuzakları. Bu da mı, Tayyip Erdoğan’ın size kurduğu tuzakları?" diye sordu.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun "Meral ablaya engelleme: Başkansız parti!" başlıklı o yazısı;



Düne kadar bas bas bağırıyorlardı.

“Halkın büyük teveccühünden korkuluyor. Yapacağımız toplantılar için, anlaşma yaptığımız salonlar son dakikada sözleşmeleri iptal ediyor..”diyorlardı.

“Miting alanlarımıza giden yollar kamyonlarla kapatılıyor.. Seçmenle buluşacağımız otellerin salonlarında elektrikler kesiliyor..” diyorlardı.

“İktidara yürüdükleri için kasten engellendikleri”ni, iddia ediyorlardı..

“Biz beceriksizler partisiyiz. Bir toplantı için salon tutmayı bile beceremiyoruz. Nerde kaldı ülkeyi yönetmek.. Düzgün bir otelin, jeneratörü olan bir otelin konferans salonunu bulacağımıza, dandik otellerle anlaşma yapıyoruz. Sonra da.. Elektrikler kesildi deyip, toplantıyı iptal ediyoruz. Bizden adam olmaz”diyeceklerine..

Engellendiklerini iddia ediyorlardı..

Meral hanım, önce MHP’yi ele geçirmeye çalıştı..

Hazıra konacaktı..

Başaramadı..

Birilerine güveniyor olmalıydı ki.. “15 Temmuz’dan sonra güzel şeyler olacak”diye mesaj verdi..

“Başbakan olacağı”nı ilan etti..

15 Temmuz müjdesi verdiği irtibatlı kesim, başaramadı..

Meral hanım da Başbakan olamadı.

Hiç bozuntuya vermedi..

Birlikte hareket ettiği aynı ekiple..

24 Haziran’da da başkan olmayı hedefledi.

Yine olmadı.

Şimdi parti olarak Afyon’da istişare toplantısı düzenlerken..

İki küçük eleştiri geldiğinde..

Meral hanım küsüverdi.. “Partinin genel başkanlığından ayrılıyorum. Partiyi olağanüstü kongreye götürüyorum” dedi..

Yanlış anlamayın ülkenin başkanlığı değil, barajın altında kalan İP’in genel başkanlığından ayrılıyor, Meral hanım.

Ülkeyi yönetmeye kalkışmış iken..

% 9.9 oy ancak alabilen partinin genel başkanlığı koltuğunda da daha fazla oturamayacağını söyleyip, başkanlıktan ayrılmayı kendisi için kurtuluş olarak görüyor..

Partideki ikinci isim Koray Aydın, hemen açıklama yapıyor: “Kurultay’da başka aday çıkacağını sanmıyorum!”

Eeee?

Ne olacak, o zaman?

Elektrikler kesildi.. Toplantı yapamadınız.

Caddeler kamyonlarla kapatıldı.. Miting yapamadınız.

Haydi bunları, siyasi iktidarın engellemeleri diye seçmeninize yutturdunuz.

Şimdi başkansız kalmayı ne ile izah edeceksiniz?

Bu da mı, siyasi iktidarın engellemesi..

Bu da mı, AK Parti’nin tuzakları..

Bu da mı, Tayyip Erdoğan’ın size kurduğu tuzakları?..

Hani bir söz var ya (...)

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