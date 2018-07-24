0553 313 94 23

Meral Akşener'e tokat gibi cevap! "Bu da mı gol değil?"

Gazetemiz yazarı Ali Karahasanoğlu,24 Haziran seçimleri sürecinde her fırsatta AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini engellediğini söyleyen ve geçtiğimiz günlerde partisinin genel başkanlığından istifa eden Meral Akşener'i köşeye sıkıştıracak sorular yöneltti.

24 Temmuz 2018 Salı 11:29
Meral Akşener'e tokat gibi cevap! "Bu da mı gol değil?"

Bugünkü yazısında Meral Akşener’in istifası ile birlikte İYİ Parti’de yaşanan krize değinen gazetemiz yazarı Ali Karahasanoğlu, Akşener ve İYİ Partililerin mağdur edebiyatı yaparak sürekli engellendiklerini öne sürmelerini hatırlatıp "Şimdi başkansız kalmayı ne ile izah edeceksiniz? Bu da mı, siyasi iktidarın engellemesi. Bu da mı, AK Parti’nin tuzakları. Bu da mı, Tayyip Erdoğan’ın size kurduğu tuzakları?" diye sordu.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun "Meral ablaya engelleme: Başkansız parti!" başlıklı o yazısı;

Düne kadar bas bas bağırıyorlardı.

“Halkın büyük teveccühünden korkuluyor. Yapacağımız toplantılar için, anlaşma yaptığımız salonlar son dakikada sözleşmeleri iptal ediyor..”diyorlardı.

“Miting alanlarımıza giden yollar kamyonlarla kapatılıyor.. Seçmenle buluşacağımız otellerin salonlarında elektrikler kesiliyor..” diyorlardı. 

“İktidara yürüdükleri için kasten engellendikleri”ni, iddia ediyorlardı..

“Biz beceriksizler partisiyiz. Bir toplantı için salon tutmayı bile beceremiyoruz. Nerde kaldı ülkeyi yönetmek.. Düzgün bir otelin, jeneratörü olan bir otelin konferans salonunu bulacağımıza, dandik otellerle anlaşma yapıyoruz. Sonra da.. Elektrikler kesildi deyip, toplantıyı iptal ediyoruz. Bizden adam olmaz”diyeceklerine..

Engellendiklerini iddia ediyorlardı..

Meral hanım, önce MHP’yi ele geçirmeye çalıştı..

Hazıra konacaktı..

Başaramadı..

Birilerine güveniyor olmalıydı ki.. “15 Temmuz’dan sonra güzel şeyler olacak”diye mesaj verdi..

“Başbakan olacağı”nı ilan etti.. 

15 Temmuz müjdesi verdiği irtibatlı kesim, başaramadı..

Meral hanım da Başbakan olamadı.

Hiç bozuntuya vermedi..

Birlikte hareket ettiği aynı ekiple..

24 Haziran’da da başkan olmayı hedefledi.

Yine olmadı.

Şimdi parti olarak Afyon’da istişare toplantısı düzenlerken..

İki küçük eleştiri geldiğinde..

Meral hanım küsüverdi.. “Partinin genel başkanlığından ayrılıyorum. Partiyi olağanüstü kongreye götürüyorum” dedi..

Yanlış anlamayın ülkenin başkanlığı değil, barajın altında kalan İP’in genel başkanlığından ayrılıyor, Meral hanım. 

Ülkeyi yönetmeye kalkışmış iken.. 

% 9.9 oy ancak alabilen partinin genel başkanlığı koltuğunda da daha fazla oturamayacağını söyleyip, başkanlıktan ayrılmayı kendisi için kurtuluş olarak görüyor..

Partideki ikinci isim Koray Aydın, hemen açıklama yapıyor: “Kurultay’da başka aday çıkacağını sanmıyorum!”

Eeee?

Ne olacak, o zaman? 

Elektrikler kesildi.. Toplantı yapamadınız. 

Caddeler kamyonlarla kapatıldı.. Miting yapamadınız.

Haydi bunları, siyasi iktidarın engellemeleri diye seçmeninize yutturdunuz.

Şimdi başkansız kalmayı ne ile izah edeceksiniz?

Bu da mı, siyasi iktidarın engellemesi..

Bu da mı, AK Parti’nin tuzakları..

Bu da mı, Tayyip Erdoğan’ın size kurduğu tuzakları?..

Hani bir söz var ya (...)

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYIN...

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 11:29
  1. Aydın
  2. Afyon
  3. Ali Karahasanoğlu
  4. Ali Karahasanoğlu yazıları
  5. Ali Karahasanoğlu yazısı
  6. Ali Karahasanoğlu akit
  7. Ali Karahasanoğlu akit yazıları
  8. Meral Akşener
  9. iyi parti

YORUM YAZ

  • hasanhasan1 sa önce
    bu kadın haçlı projesi milli değil sahtekarlık yapıyor
  • a.vahit Kayıbaya.vahit Kayıbay1 sa önce
    bu kadın iliğine kadar FETOcu halabu kadın konuşuyor....
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yine CHP yine iftira! Çöken bina için bakın kimi suçladı...
  1. Yine CHP yine iftira! Çöken bina için..
  2. Sözleşmeli öğretmen tercih sonuçları..
  3. Sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları..
  4. Konya'da uyuşturucu operasyonu: 3 kişi..
  5. Gaziantep'te Uluslarası Gastronomi..
  6. Lazio ve Bursaspor kurmayları Caicedo..
  7. MEB sözleşmeli Din Kültürü ve Ahlak..
  8. Filipinler'de Müslümanlara özerklik..
  9. Feto ile Oktar'ın kod adları bile aynı..
  10. Abartı egzoza geçit yok! Trafikten men..
  11. BİLSEM Sözleşmeli öğretmen atama..
  12. 2018 MEB Sözleşmeli öğretmen atama..
  13. MEB İKGM sözleşmeli öğretmen atama..
  14. Sözleşmeli fen ve teknoloji..
  15. Akıncı Üssü'nde yakalanan SAT'çılar..
  16. Elon Musk, Apple'a rakip oluyor!..
  17. Başkan Erdoğan'dan 'Malazgirt'..
  18. 'Milletimizin askerlikle bağının..
  19. Filistinli iş insanının ailesi kaçan..
  20. Bedelli askerlik kalkacak mı?..
Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
Rıza Zelyut, antikemalist Safiye İnci'ye sarktı! Ahlaksız sözlere tepkiler çığ gibi
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
Adnan Oktar'ın şok ifadesi ortaya çıktı: "Tayyip'i asacaklar"
Askerlik süreci kısalıyor mu?
Askerlik süreci kısalıyor mu?
YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
Ahmet Şık'tan provokasyon! Meclis'i karıştırıp böyle kaçtı!
193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler
193 bin TL'lik tuvaleti 2 günde mahvettiler