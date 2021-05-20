Meral Akşener'e soru sormak isterken susturulmuştu! Havva Sevgen konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Rize’nin İkizdere ilçesini ziyareti esnasında kendisine soru sormak isteyen ancak susturulan Havva Sevgen isimli vatandaş, kendisine yanlı ve yalancı gibi ithamlarda bulunulduğunu belirterek, “Normal emekli bir vatandaşım ben, ne yanlısı olacağım. Bağırdı çağırdı çekip gittiler, benim de psikolojim bozuldu” dedi.

Akşener'e soru sormak isterken susturuldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir dizi ziyaret için Rize'ye geldi. Ancak gittiği bütün ilçelerde vatandaşın tepkisi ve protestosuyla karşılaştı.

İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti sırasında Havva Sevgen isimli bir vatandaş da Akşener'e soru sormak istedi ancak hiç beklemediği bir tepki aldı ve partililer tarafından susturuldu.

Olay anını anlatan Havva Sevgen, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e soru sormak istediği sırada Akşener’in tepkisi karşısında çok şaşırdığını dile getirdi.

"Başkanım PKK ile çalışıyorsunuz, hangi yüzle buraya geldiniz"

Sevgen, “Biz ilçe merkezine alışverişe inmiştik. Marketten dışarıya çıkardılar bizi. Dediler ki ‘Meral Akşener geliyor, buralar karışabilir.’ Biz de dışarıya çıktık. O sırada gayet normal bir şekilde ‘Başkanım PKK ile çalışıyorsunuz, hangi yüzle buraya geldiniz’ diye sordum. Bana ‘Sen yalancısın, yalan konuşuyorsun’ dediler.

"Ben normal bir vatandaşım"

Korumaları da bana ‘Siz yanlı mısınız? Nerelisiniz?’ diye sorunca kendisi hemen ‘Ne taraf olduğu belli, kiminle olduğu belli’ dedi. Şaşırdım yani, ben normal bir vatandaşım, sadece bir sorayım dedim. O sıra bağırıp çağırdılar, beni aldılar, izin vermediler konuşmama.

"Yalancısın diye bağırıp çağırdılar"

Benim Cumhurbaşkanımı Netanyahu’ya benzetince ben çok sinirlenmiştim. O anda da tesadüf oldu, soracağım onlara. Fırsat vermediler. Yalancısın diye bağırıp çağırdılar sadece, cevapta vermedi. ‘Bana cevap vermek zorundasınız’ dedim, ‘Cevap vermiyorum’ dedi. Öyle de çekti gitti zaten. Sonrasında korumalar çekti attı, uzaklaştırdı beni. Sonra polis geldi kimliğimi istedi, ben de verdim.

"Propaganda yapacak bir insan değilim"

Normal emekli bir vatandaşım ben, ne yanlısı olacağım. Bağırdı çağırdı çekip gittiler, benim de psikolojim bozuldu. Ben bir emekli maaşıyla geçinen bir insanım. Propaganda yapacak bir insan da değilim. O anda tesadüfen oraya denk geldi. Geleceğinden bile haberim yoktu. Ben güzelce sorumu sorunca bana yalancısın dedi. Tamam PKK ile işbirliği yalan, CHP ile iş birliği de mi yalan. Hiç yakışıyor mu bu partiye o partiyle iş birliği” ifadelerini kullandı.