Meral Akşener'e şok! "Pişmanım" deyip özür diledi

Adana'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önüne soğanları dökerek "para etmiyor" diye bağıran Mehmet Bülbül'ün soğan işiyle uğraşmadığı ortaya çıktı.

"Galeyena geldim özür dilerim"

İYİ Parti'nin soğan tiyatrosunun başrolündeki isim olan Mehmet Bülbül, A Haber'e konuştu. "Galeyana geldim" diyen Bülbül, "Herkesten özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bülbül, "Ben vatanı, milletimi, askerimi seviyorum, galeyena geldim, pişmanım" dedi.

Mehmet Bülbül isimli vatandaşın anlattıkları:

Olayın olduğu yere gittik. Bir sürü insan vardı. 'Hayırdır' dedik sonra orada 3 torba soğan vardı. 'Meral Akşener geliyor' dediler. Galeyana geldim ve soğanı döktüm. Dolduruşa geldik orada.

Ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, Devlet Bahçeli'den bakanlarımdan ve vekillerimden özür dilerim. Ben Yörük milletiyim hepsinden özür dilerim. Vatanımdan, milletimden ve askerimden hepsinden çok özür dilerim. Ben vatanımı ve milletimi seviyorum. Bir olaya kurban gittik, bunu üzülerek söylüyorum.

Bir sürü şey söylediler olayın olduğu yerde. Biz de orada galeyana geldik. Dökmez olaydım. Yapmaz olaydım çok pişmanım bundan dolayı. Ben vatanını ve milletini seven bir insanım böyle bir dolduruşa geldik. Sakın böyle şeyler yapmasınlar. El için başkası için böyle şeyler yapmasınlar. Ben bir daha böyle bir şey yapmam. Hatasız kul olur mu? Olmaz. Ben böyle dolduruşlara gelmezdim ama nasıl o adamların sözlerine inandım anlamadım.

Ne olmuştu?

Adana'ya ziyaret gerçekleştiren Akşener, Ceyhan ilçesinde tarlada çiftçileri ziyaret etti. Ziyareti esnasında Akşener'in de içinde bulunduğu konvoy, yol kenarında bekleyen ve çiftçi olduğu öne sürülen bir kişinin yanında durduruldu.

Akşener, vatandaşı dinlemesinin ardından bölgeden ayrıldı. Soğanları 'para etmiyor' diyerek yere döken şahıs, Akşener'in konvoyunun uzaklaşması sonrası, soğanları yerden topladı. Akşener'in araçtan inmesinin ardından o kişi, soğanları "para etmiyor" diyerek yere döktü ve Akşener'e gösterdi.