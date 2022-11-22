Meral Akşener'e şok! İYİ Parti'den istifa eden Belediye Başkanı Özcan AK Parti'ye geçiyor

Aydın’ın İYİ Partili Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın partisinden istifa ettiği ve AK Parti'ye geçeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti’ye yaptığı "milli ve yerli duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirme" çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor. Millet İttifakı'nda HDP ile gizli ortaklık yürüttüğü gerekçesiyle eleştirilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Başkan Erdoğan'ın çağrısına kapıyı kapatırken, parti içerisindeki rahatsızlık ise gün yüzüne çıkıyor. İYİ Parti'nin gidişatından rahatsız olan isimlerden birisi de Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan oldu.

Kürşat Engin Özcan İYİ Parti'den istifa etti

MHP Nazilli İlçe Başkanlığı görevinden ayrılarak, Nazilli İYİ Parti teşkilatını kuran isim olarak bilinen Başkan Kürşat Engin Özcan, 31 Mart 2019 seçimlerinde Nazilli Belediye Başkanı seçildi.

Nazillihavadis gazetesinin haberine göre, Kürşat Engin Özcan, partisinden istifa etti. Özcan'ın AK Parti'ye geçeceği öğrenildi.

AK Parti'ye katılacağı iddia edildi

AK Parti Nazilli İlçe Teşkilatı yetkilileri de Özcan'ın partilerine katılacağını doğruladı. AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen'in, Özcan'ın kendi partilerine katılacağı yönündeki haberler üzerine “Hayırlısı olur inşallah" dediği belirtildi.

"Türkiye açısından hayırlı oldu"

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Daha önce sormuştum. Kendisi 'size nasıl teklif geliyorsa bize de geliyor' demişti. Türkiye açısından hayırlı oldu. Beraber çalıştık. Siyaseten de çok destek olduk. Hayırlı olsun demek lazım."

Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takacak

23 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek AK Parti Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kürşat Engin Özcan'a parti rozetinin takılması bekleniyor.

Kürşat Engin Özcan