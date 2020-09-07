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Gündem Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?
Gündem

Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la kahvaltı edebileceği mesajını veren İP Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 17:59:00 -
Meral Akşener'e sert çıktı: Bunu da konuşacak mısınız?

Edirne F Tipi Cezaevi'nde bulunan, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin terör tutuklusu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eğer dışarıda olsaydı, bir sabah eşi Başak Demirtaş ile beraber İP Genel Başkanı Meral Akşener'in kapısını çalıp kahvaltıya geldiklerini söyleyebileceğini belirtti.

Demirtaş'a İP Genel Başkanı Akşener'den yanıt gecikmedi.

Akşener, eşini dövmesiyle bilinen FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Akşener'de Demirtaş'a olumlu mesaj

Meral Akşener, burada yaptığı açıklamada, Demirtaş'a cevaben Güneydoğu’da kan davalısı bile olsa kapının çalındığı zaman gelenin içeri alındığını belirterek, Demirtaş'a olumlu sinyal yolladı.

AK Parti'den sert tepki!

Bunun üzerine AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Yasin Börü'yü hatırlattı

Özalan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Demirtaş'ın çağrısıyla sokağa çıkanlar tarafından, kapı kapı gezip kurban eti dağıtırken şehit edilen 16 yaşındaki Yasin Börü'yü Meral Akşener'e hatırlattı.

"Kirli ittifakları daha önemli"

Akşener'in Yasin Börü'yü hatırlasa da pek umursamayacağını belirten Özalan, onlar için kirli ittifaklarının daha mühim olduğunu ifade etti.

"Apo'nun heykelini de konuşacak mısınız?"

Özalan, kahvaltıda terörist başı Abdullah Öcalan'ın heykelini de konuşup konuşmayacakları sorusunu Demirtaş ve Meral Akşener'e yöneltti.

HDP ile işbirlikleri deşifre olmuştu

HDP'yi terör örgütü PKK'nın uzantısı olarak niteleyen Meral Akşener, HDP'yi kızdırmış, eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de İYİ Parti ile işbirliği yaptıklarını deşifre etmiş, Akşener rezil olmuştu.

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