Meral Akşener'e Nuşirevan Elçi sorusu! "Akşener bunlara da ortak mı?"
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, PKK'ya yakın Rudaw'da skandal bir özerklik çıkışında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin, yayın esnasında Türk bayraklarını toplatmasına ilişkin İP Genel Başkanı'na, "Akşener bunlara da ortak mı?" diye sordu.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanı Nuşirevan Elçi'nin PKK'ya yakın Rudaw'a konuşurken yayın için Türk bayraklarını toplattığı ortaya çıktı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun özerklik isteyen Başdanışmanı Nuşirevan Elçi, verdiği röportaj sırasında CHP Genel Merkezi'ndeki Türk bayraklarını da kaldırttı." dedi.
Özalan İP'li Akşener'e şu soruyu yöneltti: "İttifak yaptığımız için olumlu-olumsuz her konuda ortağız." diyen Meral Akşener, bunlara da ortak mı?