Meral Akşener'e HDP çağrısı!
AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye açılan kapatma davasıyla ilgili İP Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrı yaptı.
AK Partili İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, terör örgütü PKK'nın Meclis'teki uzantısı HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin, İP Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu.
Bir avuç oy için HDP'ye göz kırpmasıyla bilinen Akşener'e seslenen Mücahit Birinci, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından şu ifadeleri kullandı:
"Meral Hanım şu kapatma davası ile ilgili samimi beyanlarınızı duymak isteriz..."
İşte o tweet: