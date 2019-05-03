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Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...

MHP Genel Başkan YardımcısıSemih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in MHP'ye yönelik eleştirilerine çok sert cevap verdi.

03 Mayıs 2019 Cuma 01:38
Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Milliyetçi Hareket Partisi’ne yönelik eleştirileri hakkında açıklama yaptı.

Semih Yalçın açıklamasında, “Saçma sapan değerlendirmeleri ve itici ses tonuyla maruf İP Müdiresi Meral Akşener, sık sık TBMM’de evlere şenlik konuşmalar yapmaktadır. Son konuşmasında MHP’yi, ‘ülkeyi eyaletlere bölmenin altyapısını oluşturmakla’ suçlayarak akla ziyan sözler sarf eden İP Müdiresi, İçişleri Bakanlığı yapmış olsa da il idaresinin nasıl işlediği konusunda bilgi ve fikir sahibi olamadığını göstermiştir. Fikir namusu, milli bekaya dönük yüksek sorumluluk duygusu, ülkenin birlik ve bütünlüğü konusundaki titizliği, vatan sevdası asla sorgulanamayacak olan MHP’nin böylesine sapı silik bir üslupla itham edilmesi; zavallılığın, çaresizliğin işaretidir.” dedi.

Tefrika ve fitne çıkarma mahareti tescillendi

Yalçın, MHP’nin Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü noktasındaki kararlı ve sağlam duruşunun kefilinin aziz Türk milleti olduğunu belirterek, “İl ve ilçelerde belediye başkanlarının kullandığı yasal yetkiler ne zamandan beri eyalet sistemiyle irtibatlandırılmaktadır? Anayasamıza ve yasalara göre belediye başkanları halk tarafından seçilmekle birlikte denetim, merkezi idarenin yetkisindedir. İl belediye başkanlarına veya il belediye meclislerine ilçe belediye başkanlarını seçme yetkisinin verilmesi, onların merkezi yönetime karşı sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı ve bağını koparmayacağı gibi, devletin denetim görevini daha güçlü yerine getirmesine imkan verecektir. Olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek, Müdire Hanım’ın zaten kamuoyunda pek zayıf olan itibarını büsbütün zedelemektedir. MHP saflarındayken bozgunculuk yapma, yalan ve iftira üretme, tefrika ve fitne çıkarma konularındaki mahareti tescillenen bir güruhun başını çeken birinin, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’yi böylesi rezil ithamlarla karalamaya çalışması, esasen çok da şaşırtıcı olmamıştır.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 01:38
  1. İstanbul
  2. Meral Akşener
  3. MHP Başkan Kürtçe Tebrik
  4. Semih Yalçın

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