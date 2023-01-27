Meral Akşener'e büyük şok! Hande Fırat, "O iş öyle değil" deyip açıkladı

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, "Her ne kadar İYİ Parti Lideri Meral Akşener partisinin çoklu başkan yardımcılığına karşı olduğu konusundaki haberlere 'Arkadaşlar gazetecileri işletmiş' dese de durum pek öyle değil" ifadelerini kullandı. Fırat, yazısında şunları kaydetti:

"Her ne kadar İYİ Parti Lideri Meral Akşener partisinin çoklu başkan yardımcılığına karşı olduğu konusundaki haberlere “Arkadaşlar gazetecileri işletmiş” dese de durum pek öyle değil. Üstelik tam da İYİ Parti’nin ev sahipliğindeki toplantı öncesinde siyasette deneyimli isim, İYİ Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Cihan Paçacı, Nagehan Alçı’ya yaptığı açıklamada adaylık konusunda “Sokakta Kemal Bey’e itiraz görüyoruz” dedi. Çoklu aday olasılığından bahseden Paçacı, ‘İkinci tura kalan adayın arkasında birleşilir’ mesajı da verdi. Bu açıklamalardan hareketle;

‘CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YA DA YARDIMCILARI KONTROL MEKAZİNMASI OLAMAZLAR’

- Cihan Paçacı yılların siyasetçisidir, o yüzden konuştuğu zamanlama manidar.

- Her ne kadar Akşener gazetecilerin işletildiğini söylese de; İYİ Parti’ye göre 6 Cumhurbaşkanı yardımcısı olmaz. Neden mi?

- Şöyle açıklıyorlar, mevcut anayasaya göre yürütme yetkisi Cumhurbaşkanı’nda.

- Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da yardımcıları olabilir ama yürütmeye etki edemezler. Kontrol mekanizması olamazlar.

- Liderlerin belirlenen adaya şartlar koyması, tehdit dili kullanılması düşünülemez. Belirlediğin adaya güvenmemek olur mu?

İYİ Parti içindeki kulisler bunlar. Ancak son dakika gelişmesi 6’lı Masa toplantısı sürerken gerçekleşti. Paçacı Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden “Sayın Genel Başkanımızı ve partimizi ve aynı zamanda 6’lı Masa’yı oluşturan Sayın Genel Başkanların iradelerini koruyup kollamak amacını” gerekçe gösterip istifa etti. Sanırım benim yazının başında “zamanlama manidar” dediğimi, masa açısından Genel Başkan Akşener doğru bulmamış... (...)"