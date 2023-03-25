Meral Akşener'e büyük şok! Ha bu da sana dert olsun! Bakalım şimdi ne yapacak?

İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun altılı masa için söylediklerinin en çok da kendi partisi açısından 'acı ama gerçek' serzenişler olduğunu belirten Akşam gazetesi yazarı Bedir Acar, "Adaylığı cebine koyan Kılıçdaroğlu'ndan bu serzenişi umursaması beklenmemeli; ancak, Meral Akşener'in vicdanı rahat mı?" diye sordu.

Acar, şunları kaydetti:

"İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun altılı masa için söyledikleri en çok da kendi partisi açısından 'acı ama gerçek' serzenişlerdi.

Adaylığı cebine koyan Kılıçdaroğlu'ndan bu serzenişi umursaması beklenmemeli; ancak, Meral Akşener'in vicdanı rahat mı?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ne dedi Ağıralioğlu:

-Akşener siyasi dayatmayla karşı karşıya kaldı.

Dayatma bitti mi; hayır!

'Bize pusu kuruldu.'

Pusu bitti mi; hayır!

Başka ne diyor?

-Bir oyla iktidar belirlenecek olsa, o oy çocuklarımızın katilini methediyorsa, o oyla kazanmaktansa kaybetmeyi şerefi bilenlerin partisidir İYİ Parti.

Peki, HDP 'çocuklarımızın katilini methetmekten' vazgeçti mi?

Hayır...

Bilakis, HDP masanın altından çıkıp üstüne oturdu.

Buna rağmen İYİ Parti hâlâ masada mı?

Evet!

O halde onca konuşma, onca vicdan muhasebesi, boşuna mıydı?

Her şeye rağmen 'Seçimde partimi destekleyeceğim' diyor Ağıralioğlu.

Sen partini, partin de masayı destekleyeceğine göre sonuç aynı kapıya çıkıyor; Kandil'e göreyse hava hoş!

Neticede sırtını terör örgütlerine yaslamış HDP ile aynı ülküde (Erdoğan gitsin de ne olursa olsun ülküsünde) birleşmiş olacaksınız.

Erdoğan döneminde terörün ve teröristin beli kırılmışken İYİ Parti ve PKK sözcülerinin adayı CHP'li Kılıçdaroğlu...

Ağıralioğlu, 'Biz terörün bulunduğu denklemde olmayız' dese de altılı masa için çalıştıkları sürece, dolaylı olarak, Türk ordusuna 'katil' diyenleri de iktidara taşımış olacaklar hep birlikte.

Denklem basit.

Akşener ve Buldan aynı adaya oy verecekler.

Kandil'in gönlünden geçen de bu...

O aday ise (Kılıçdaroğlu) herkese boncuk dağıtıyor."