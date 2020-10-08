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Gündem Meral Akşener'e büyük şok! Gözaltına alındı
Gündem

Meral Akşener'e büyük şok! Gözaltına alındı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, 2018 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle Giresun'da gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 11:38:00 -
Meral Akşener'e büyük şok! Gözaltına alındı

Yeniçağ yazarı ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in basın danışmanı Murat İde, 2015 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında açılmış olan dava kapsamında bu gece gözaltına alındı

Gözaltına alınmasını twitter hesabından duyuran İde "2015'teki bir yazı. 2018'de açılmış dava. Ve Genel Başkan'ın programı için geldiğim Giresun'da, otelden gözaltı. Yer belli, yurt belli, ekrandan-gazeteden göz önündesiniz, ama aranıyorsunuz.. Olsun ! Polis de bizim, savcı da:) Ama hakikaten ayıp oluyor" ifadelerini kullandı.

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