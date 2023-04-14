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Siyaset Meral Akşener'e Bolu'da şok! 'Sana yazıklar olsun'
Siyaset

Meral Akşener'e Bolu'da şok! 'Sana yazıklar olsun'

Yeniakit Publisher
2023-04-14 18:01:00 - 2023-04-14 18:23:44
Meral Akşener'e Bolu'da şok! 'Sana yazıklar olsun'

Bolu'ya miting için giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i vatandaşlar, "Şehit Fırat’ın PKK’lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz’i hangi yüzle aday yaptın. İP Müdiresi sana yazıklar olsun" yazılı pankart ile protesto etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Bolu'da yapacağı miting için asılan "Meral Hanım Bolu’ya hoş geldiniz" yazılı pankartın üzerine, "Şehit Fırat’ın PKK’lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz’i hangi yüzle aday yaptın. İP Müdiresi sana yazıklar olsun" pankartı asıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bolu’da vatandaşlarla bir araya geldi. Meral Akşener’in otobüsle geçeceği güzergahta bulunan "Meral Hanım Bolu’ya hoş geldiniz" pankartının üzerine, "Şehit Fırat’ın PKK’lı katillerine burs veren Seyithan İzsiz’i hangi yüzle aday yaptın. İP Müdiresi sana yazıklar olsun" yazılı pankart Kalıcı Konutlar Mahallesinde bulunan üst geçide asıldı.

Pankartı kaldırdılar

 

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener seçim otobüsüyle güzergahtan geçtiği anda pankart fark edildi. Daha sonrasında ise pankart bulunduğu yerden kaldırıldı.


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