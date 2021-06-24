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Gündem Meral Akşener'den tepki çeken Lütfü Türkkan tavrı
Gündem

Meral Akşener'den tepki çeken Lütfü Türkkan tavrı

Devletin arazisini gasp edip üzerine çiftlik kuran ve 15 yerde ayrı kaçak yapı inşa eden İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın korumaları olay yerini görüntüleyen İHA muhabiri Mustafa Uslu’ya saldırdı. İnfiale neden olan skandal olay sonrası günler sonra konuşabilen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hiçbir şey olmamış gibi davranması ve Türkkan'a tek bir laf edememesi tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2021-06-24 16:43:00 - 2021-06-24 16:56:16

Kocaeli'de önce devletin arazisini gasp eden daha sonrada görevini yapmaya çalışan İHA muhabirini dövdüren İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'la ilgili Genel Başkanı Meral Akşener günler sonra konuşabildi.

Kamuoyunda infiale neden olan kepazeliğin başrolü Türkkan'a tepki gösteremeyen Meral Akşener "Saldırıya uğrayan gazeteci ile ilgili açıklama yapacak mısınız?" sorusu üzerine, "Yapıldı oğlum onunla ilgili açıklama. Kaçak göçek durumumuz yok, ağzımdan çekerseniz konuşabilirim, çok ayıp, bak ben misafir geldim, yerel basın, sevgi dolu olmamız lazım birbirimize." ifadesini kullandı.

Akşener, "Olayla ilgili kınama yapacak mısınız, aileyi aradınız mı?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ben niye arayacağım aileyi kardeşim, benimle ne alakası var. Arkada ilgili arkadaşımız aileyi aradı, babasını aradı, amcasını aradı, şahsını aradı, dövdüğü iddia edilen kişi şu an itibarıyla tutuklu. 'Doğru bir şey mi? Aferin, iyi mi yaptı mı?' diyorsanız, hayır, öyle bir şey doğru değil, yanlış ama ilgili taraflar bununla ilgili dediler ki 'Yanlıştır', ne yapalım şimdi, ne yapayım ben, ne yapmamı arzu ediyorsunuz?"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başka bir gazetecinin, "Siz de yanlış olduğunu kabul ediyor musunuz?" sorusuna da "Elbette yanlış, buna doğru denebilir mi? Yanlış olanı ne biliyor musunuz? Bu konuda konuşmuş olan insanların hiç konuşmamış olduğu gibi üzerinden gitmek. Yanlış olan o. Elbette ki yanlış elbette ki geçmiş olsun elbette ki görevini yapan insanlara A Haber bile olsa saygı göstermek lazım değil mi?" cevabını verdi.

Önce gasp sonra şiddet! Lütfi Türkkan terör estiriyor
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Yorumlar

MİLLET

İşte bunlar iktidar olup memleket yöneteceğiz diyorlar ey tükkan genel başkan meral bir sözünüz yokmu hep kaçamak beyanet veriyorunuz hem iyi partili MİLLET vekili hem genel başkan baş danışmanı lütfü tükkan daha ne yüzle orda duruyor bunca araziye ye konuşsun birde iktidar olsanız kimsenin ruhu duymaz mali götürürsünüz
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Doğrucu davut

Okuyunca aklıma toprağı bol olasıca Demirel geldi
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