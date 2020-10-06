Meral Akşener'den hükümete destek: Doğru bir duruş
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
Ermenistan'ın sivilleri hedef alan kalleş saldırıları Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor.
Bölgeden güzel haberler gelirken konuyla ilgili bir değerlendirme de Akşener'den geldi.
Hükümete bu konuda destek verdiğini açıklayan Meral Akşener, "İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor. Bu duruşu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.