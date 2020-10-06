  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meral Akşener'den hükümete destek: Doğru bir duruş
Gündem

Meral Akşener'den hükümete destek: Doğru bir duruş

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:00:00 -
Meral Akşener'den hükümete destek: Doğru bir duruş

 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İYİ Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Ermenistan'ın sivilleri hedef alan kalleş saldırıları Azerbaycan ordusunun başlattığı operasyon başarılı bir şekilde devam ediyor.

Bölgeden güzel haberler gelirken konuyla ilgili bir değerlendirme de Akşener'den geldi.

Hükümete bu konuda destek verdiğini açıklayan Meral Akşener, "İktidar, Azerbaycan'a destek konusunda doğru bir duruş sergiliyor. Bu duruşu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

kemal yahya

iyiki destekledin...
  • Yanıtla

Emrah Demir

Hangi dağda kurt öldü? İyi parti içindeki Soros kontenjanı da aynı fikri paylaşıyor mu sormak gerekir.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Tutuşup ABD'ye koştular!
Dünya

Tutuşup ABD'ye koştular! "Türkiye S-400'leri aktif edip bize karşı kullandı"

Yunan Kathimerini Gazetesi, 27 Ağustos'ta Kıbrıs Adası açıklarında Güney Kıbrıs, Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın katıldığı bir tatbikat esn..
Ermenistan duyurdu: Çekilmek zorunda kaldık
Dünya

Ermenistan duyurdu: Çekilmek zorunda kaldık

Dağlık Karabağ'da kritik noktaları kaybeden Ermenistan Ordusu'nda flaş bir karara imza attı.
Şii alimden İran'a Ermenistan tepkisi! İran'ın sinsi planını anlattı
Dünya

Şii alimden İran'a Ermenistan tepkisi! İran'ın sinsi planını anlattı

Lübnan'daki Şii alimlerden ve Hizbullah örgütünün ilk genel sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, İran'ın Ermenistan'ı desteklemesine tepki gösterdi..
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay