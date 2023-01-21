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Siyaset Meral Akşener'den HDPKK'ya yeşil ışık!
Siyaset

Meral Akşener'den HDPKK'ya yeşil ışık!

Geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "HDP ile yakın diyaloğumuz var" açıklamasının ardından bir çıkış da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 23:56:00 - 2023-01-21 23:57:03

Millet İttifakı üyelerinin HDP ile bu yakınlaşması dikkat çekerken ittifakta sözde ittifak içinde yer almayan HDP ile temaslar devam ediyor. Son olarak bugün Diyarbakır İl Kongresi'nde konuşan Meral Akşener yaptığı konuşmada çözüm süreci vaadinde bulundu.

Akşener "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız" ifadelerini kullanarak HDP'ye mesaj gönderdi.

HDP'ye selam durdu

Akşener'in bu sözleri büyük tepki çekerken AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Akşener için "HDP'ye selam durdu" ifadelerini kullandı.

Özalan "Meral Akşener, Diyarbakır'da HDP'ye selam durdu ve "Mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız." dedi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mi silah bıraktıracaksınız? Haddinizi bilin! Meral Akşener'in gerçek yüzünü herkes görsün" dedi.

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