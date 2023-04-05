Meral Akşener’den görülmemiş kurşun şovu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin İstanbul İl Başkanlığı'nın binasına mermi isabet etmesine değindi, işi şova döktü.

Emniyetin, "saldırganın hırsız kovalarken havaya ateş açtığı" yönündeki açıklamasıyla ilgili Akşener, "Gerek fizik gerek de geometri kurallarına göre imkansız. Yani ya ifade yanlış ya da bu bekçi kardeşimiz bir aksiyon filmine özenmiş olacak, 'mermiye falso vermiş' ve olağanüstü bir nişancılık sergileyerek 'yanlışlıkla' binamızı vurmuş” dedi.

Akşener, kendisinden özür bekleyen Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da saldırdı. Akşener, "Recep Bey utanmasan, mermiye saldırdı diye parti binamızı tutuklayacaksın. Bir de senden özür dileyeceğim öyle mi? Hadi oradan be hadi oradan! Çok beklersin!" dedi.

Partililere seslenip "direneceksiniz" edebiyatı yapan Akşener, kürsüye getirdiği mermileri yere attı. O utanç verici anlar alay konusu oldu.