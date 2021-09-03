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Gündem Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması Son noktayı koydu
Gündem

Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması Son noktayı koydu

Cumhurbaşkanı adaylığı için değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Türkiye’nin önünü tıkayacak bir hareketim olmayacak." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 15:05:00 -
Meral Akşener'den 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması Son noktayı koydu

Fox TV'de bir programa katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adayı olacak mısınız? sorusunu cevapladı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgli konuşan İYİ Parti lideri Akşener "Cumhurbaşkanlığının kazanılması gerekiyor. Benim kendi adıma en ufak bir planım yok. Türkiye’nin önünü tıkayacak bir hareketim olmayacak." dedi. Akşener, eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın 17-25 Aralık süreciyle ilgili gündem olan açıklamalarına ilişkin de Yüve Divan çağrısında bulunarak "Eğer bu arkadaşlar suçsuz ise aklanıp geri dönerler. O zaman yargıda FETÖ adamları var diye sorunları varsa bugün öyle bir sorunları yok" ifadelerini kullandı.

Akşener’in açıklamasının tam metni ise şu şekilde;

“Çok net bir şey söyleyeyim, ben 24 Haziran seçimlerini yaşayıp oradan ders çıkarıp sonra da 31 Mart projesi üzerinde seçim ittifakına yönelik, Sayın Kılıçdaroğlu ile birlikte irade göstermiş bir genel başkanım. Benim Sayın Erdoğan’la bir derdim yok. Düşmanım değil, Sayın Kılıçdaroğlu’nun da düşmanı değil. Ancak bu ucube sistemin değiştirilmesi lazım. Parlamenter sisteme geçebilmek için Cumhurbaşkanlığının kazanılması gerekiyor. Benim kendi adıma en ufak bir planım yok. Türkiye’nin önünü tıkayacak bir hareketim olmayacak. Sayın Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu ve Demokrat Parti işin içinde olacak mı? Davutoğlu, Babacan dahil olacak mı? Bunlarla bir takvim çıkarmak gerekiyor.

Sayın Kılıçdaroğlu acelesi yok diyor, ilkeleri açıklıyor. Neden bizim adayımız bu kadar merak ediliyor. Çünkü Millet İttifakı yeni Cumhurbaşkanını çıkaracak. Çünkü Millet İttifakı’nın adayı 13. Cumhurbaşkanı olacak. Bu yüzden adayımızı öğrenmek isteyen aslında Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı bu seçimi kazanamayacak.”

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Yorumlar

Yusuf

Çok sevimsiz biri gerçekten öyle
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vatandaş

Çatlasanız da patlasanız da Erdoğana mani olamayacaksınız sizden cacık olmaz millet akıllandı artık
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