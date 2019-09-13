Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Cumhur İttifakı ile temas kurduğu yönündeki iddialara cevap verdi.

Meral Akşener, resepsiyona geçen sene de katılım gösterdiklerini belirterek, "Orada Sayın Erdoğan ile daha fazla gülümseyerek bir fotoğraf çekilmişti, tesadüfen. Her seferinde benim fotoğraflarım bir fotoğraf karesi olarak yayılır. Yani orada daha da her iki tarafında gülümsediği bir fotoğraftı. Ama sadece ‘nasılsınız, bayramımız kutlu olsun’ ile sınırlıydı. Şimdi geçen seneki bayramla bu yıl ki bayram arasında fark vardı. Liderleri oturtmamışlardı, ayaktaydık. Sayın Erdoğan gezerek dolaştı. Sadece siyasi bir nezaket dışında yani konumlandıracak bir fotoğraf değil o. Ev sahibi misafir. Onun dışında siyasi adap ve siyasi nezaketle alakalı bir durum. Bir şey daha samimiyetle söyleyeyim. Siyasi partiler arasındaki görüşmeler yani mesaj alıp götürme başka yöntemlerle olur. Onca kalabalık içinde orada mesajlaşılmaz" dedi.

"Böyle bir mesajlaşma yok"

Akşener'in 'Onca kalabalık içinde orada mesajlaşılmaz' sözünün ardından basın mensuplarının 'Peki var mı böyle bir mesajlaşma?' sorusuna İP lideri 'Hayır yok' cevabını verdi.