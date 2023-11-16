Meral Akşener’den başlayın Özgür Özel’e kadar! “Nato kafa, nato mermer” politikacılar!

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bazı politikacıların anlaması güç açıklamalarına değindi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Meral Akşener’den başlayın, Özgür Özel’e kadar, partilerin liderlerinin hepsi “nato kafa, nato mermer” politikacılar!

Aksi halde, bu kadar basit, bu kadar sığ, bu kadar mantıksız cümleleri nasıl kurabilirler.

Meral Akşener’in dünkü grup toplantısında sarfettiği cümlelerden birkaçı..

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Diyor ki Akşener:

“Anayasa Mahkemesi’nin kararları kesindir.”

Ben bu nato kafa nato mermer politikacıya, “Yargıtay kararları nedir” diye sorsam, bir cevap verebilir mi?

Sanki Anayasa Mahkemesi kararları kesin de, Yargıtay kararları kesin değil!

Yargıtay kararlarının kesin olmadığına dair mevzuatta bana bir cümle getirebilir misiniz?

Tam aksine, ben size Anayasa’daki “son inceleme merciidir” ifadesini hatırlatır ve Yargıtay kararlarının kesin olduğunu söylerim!

Ama “ben Başbakan olacağım, ben Başbakan olacağım” diye yola çıkıp, Başbakan değil bakan bile olamayan, milletvekili bile olamayan Meral Akşener’den ne bekleyebilirsiniz ki.

Dünkü grup toplantısında “Diyanet İşleri Başkanlığı 3 Mart 1924 tarihinde ATATÜRK’ÜMÜZ tarafından kurulmuştur ama buna rağmen varlığını ona borçlu bu önemli kurumumuz 10 Kasım’daki cuma hutbesinde atamıza bir Fatiha’yı bile çok gördü yazıklar olsun” demiş.

Bu nato kafa nato mermer politikacılar değil mi laiklik din işleriyle devlet işlerinin birbirinden ayrılmasıdır diyenler ne oldu da şimdi Diyanet İşleri Başkanı’na bir kişiye Fatiha okuma mecburiyeti getiriyorsunuz?

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