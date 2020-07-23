  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Pageskin
Pageskin
Gündem

Meral Akşener’den Ayasofya kararı! Sebebi açıklandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, koruma polisinin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina süresi 27 Temmuz'da sona ereceği için Ayasofya'nın ibadete açılışı programına katılamayacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-23 11:46:00 - 2020-07-23 11:51:53
Meral Akşener’den Ayasofya kararı! Sebebi açıklandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya'nın ibadete açılışı programına katılmayacak. Meral Akşener, koruma ekibinden bir polisin koronavirüse yakalanması nedeniyle 14 gün süreyle kendini karantinaya almıştı.

Danıştay kararının ardından müze olmaktan çıkarılıp Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen ve restorasyon çalışmaları devam eden Ayasofya Camisi'nde, yapılacak açılış için hazırlıklar sürüyor.

Programa katılmayacak

Namaza katılacak isimler merak edilirken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ayasofya'nın ibadete açılışı programına katılmayacak.

27 Temmuz’da doluyor

İYİ Parti Lideri Akşener, koruma polisinin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantina süresi 27 Temmuz'da sona ereceği için Ayasofya'da kılınacak ilk namaza katılamayacağını açıkladı. Programa, İYİ Parti adına TBMM Grup Başkanı Çakırlar ile Parti Sözcüsü Ağıralioğlu katılacak.

Ayasofya davetine verdikleri cevap ortaya çıktı
Ayasofya davetine verdikleri cevap ortaya çıktı

Gündem

Ayasofya davetine verdikleri cevap ortaya çıktı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Salih

Bu ba hanede tam zamanına denk geldi ne hikmetse bu meral erdogan ayasofyyi acamaz diye car car televizyonlarda konuştuğunu unuttu herhalde şimdiden tu kurduğunu yapıyor insanda biraz utanma olur
  • Yanıtla

Deli İbo

Tamam, sende bahaneyi ayarladın, CHP, HDP, İP, SAADET 24 Temmuz'da hep beraber Aya İrini'ye ayine katılın, en azından efendilerinizin gözünde ve gönlünde değeriniz artar.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Opel Insignia
Satılık 2016 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı