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Meral Akşener'den adaylık açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, destek için evinin önünde bekleyen partililere, "Pazartesi günü saat 15'de başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimde olacağım" diye seslendi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 18:58
Meral Akşener'den adaylık açıklaması

İYİ Parti'nin olağanüstü kurultayında aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e destek için başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkan il ve ilçe teşkilat mensupları Akşener'in evinin önünde buluştu. Sabah saatlerinden itibaren Akşener'in evinin önüne gelenlerin bekleyişi akşam saatlerinde son buldu.

Kendisini bekleyen partililere seslenen Akşener, "Herkes şehrine dönsün. Pazartesi günü saat 15'de başkanlık divanını yapmak üzere genel merkezimizde olacağım. Komşularımı yeteri kadar yorduk. Evet tekraren teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 18:58
  1. İstanbul
  2. İYİ Parti
  3. Meral Akşener

YORUM YAZ

  • dagdelen mevlut dagdelen mevlut 18 dk önce
    NENEYI RAHAT BIRAKIN
  • Yunus 16 Yunus 16 38 dk önce
    BU KADIN GELEN TALİMATLARA GÖRE OYUN OYNUYOR.
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