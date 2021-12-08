Meral Akşener'den adaylık açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa'nın Turgutlu ve Şehzadeler ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Turgutlu'da Atatürk Bulvarı'ndaki işletmeleri ziyaret eden Akşener, esnafla sohbet etti.

İlçe ilçe, il il esnafı gezdiklerini, bu ziyaretlerde partisini övmediğini, propaganda yapmadığını dile getiren Akşener, "Tabii ki oylarınıza talibiz ama seçim zamanında. Benim buradaki amacım tamamen esnafa dikkat çekmek üzerine" dedi.

Bu sırada bir kişinin, "Cumhurbaşkanlığına aday mısınız?" sorusuna Akşener, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim diye ilan ettim zaten" karşılığını verdi.