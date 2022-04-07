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Gündem Meral Akşener yapar mı yapar! ‘Yavuz yakında HDP’ye temizliğe gider!
Gündem

Meral Akşener yapar mı yapar! ‘Yavuz yakında HDP’ye temizliğe gider!

TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, kendisine yönelik yapılan bütün hakaretleri sindiren Yavuz Ağıralioğlu’na sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 20:29:00 - 2022-04-07 20:29:45

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Parti'deki görevlerinden alınması sonrası “Rencide oldum” diyen Yavuz Ağıralioğlu'na tepki gösterdi. Twitter hesabından 'Meral Akşener, yakında Yavuz Ağıralioğlu'nu HDP binasına temizliğe de gönderir. Yavuz Ağıralioğlu bu zihniyetle buna da itiraz edemez.' botuyla videolu paylaşım yapan Özalan şu ifadeleri kullandı;

'HDP'yle ittifaktan ve şehit bacısına küfreden Lütfü Türkkan'la yan yanayken rencide olmuyor. Makam gidince rencide oluyor.'

 

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