Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'na tepki: Dağdakilerin tek umudusunuz!

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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın Millet İttifakı ile ilgili 'iktidarın parçası olacağız' açıklamasını hatırlatarak CHP ve İYİ Parti'ye tepki gösterdi. Özalan, "Takiyye yapsanız da milletve biliyor ki sizin yolunuz Selahattin Demirtaş'ın yoludur. Dağdakilerin tek umudusunuz!" ifadelerini kullandı.

HDP'li Pervin Buldan'dan Millet İttifakı itirafı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, dün Ağrı'da gerçekleştirilen mitingde CHP ve İYİ Parti'yi zora sokacak itirafta bulundu. Buldan, partisinin bedeller ödediğini ve bunun karşılığı olarak da 'iktidarın parçası' olacaklarını söyledi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener 'üç maymun'u oynadı

Buldan'ın itirafı gündeme bomba gibi düşerken, söz konusu açıklama CHP Genel Merkezi'nde görüşen Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e soruldu.

Kılıçdaroğlu ve Akşener, Türkiye'nin gündemindeki bir konudan habersiz olduklarını söyleyerek paçayı kurtarmaya çalıştı.

Alpay Özalan'dan tepki: Dağdakilerin tek umudusunuz!

CHP ve İYİ Parti'nin tavrına AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'dan tepki geldi. Özalan, sosyal medya hesabından Akşener ve Buldan'ın sözlerini hatırlatarak "Takiyye yapsanız da milletve biliyor ki sizin yolunuz Selahattin Demirtaş'ın yoludur. Dağdakilerin tek umudusunuz!" ifadelerini kullandı.

Özalan'ın paylaşımı şu şekilde:

Meral Akşener, "İktidar olacağız. Bizim yolumuz hak yoludur, milletin yoludur." dedi. Pervin Buldan "CHP ve İP kazanırsa, iktidarın parçası olacağız." diyor. Takiyye yapsanız da millet biliyor ki sizin yolunuz Selahattin Demirtaş'ın yoludur. Dağdakilerin tek umudusunuz!