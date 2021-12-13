Meral Akşener, Türkiye'deki bütün etnik unsurları düşman gören Nihal Atsız'a rahmet okudu!

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Yayınladığı parti tanıtım videosunda, "Ömer gibi, Fatih gibi, Atatürk gibi olacağız." diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, pergeli daha da açayım derken şirazeyi dağıttı. İP'li Akşener, listesine en ağır faşisti de ekledi.

Türkiye tarihinin en ağır faşistlerinden Atsız'a rahmet okudu!

Türkiye'deki; Laz, Çerkez, Kürt, ve diğer bütün etnik unsurları "iç düşman" gören Hüseyin Nihal Atsız'ın ölüm yıldönümünde, Twitter hesabından paylaşımda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Atsız'a rahmet okuyarak, onu saygıyla andığını söyledi:

"Hayatının bütün cephelerinde inandıklarını savunmaktan vazgeçmeyen, mücadelesini Türk milletine adayan, fikir dünyamızın ve edebiyatımızın büyük temsilcilerinden Hüseyin Nihal Atsız'ı saygı ve rahmetle anıyorum..."

Oğluna yazdıkları kan dondurmuştu

Atsız, tarihe Türkiye'nin en ağır faşistlerinden birisi olarak geçti. Oğluna yazdığı mektupta, Araplarla Afganların da aralarında olduğu bütün milletlerin Türkiye'ye düşman olduğunu öğreten Hüseyin Nihal Atsız, Türkiye sınırları içinde dostça yaşayan; Laz, Çerkez, Abaza, Ermeni, Kürt ve bütün diğer etnik unsurları "iç düşmanlar" olarak tanıtmıştı.

İşte İP'li Akşener'in rahmet okuduğu Atsız tarafından oğlu Yağmur'a yazılan o mektup!