Meral Akşener sosyal medyada alay konusu oldu

Her fırsatta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı prompter kullanması nedeniyle eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, prompter'dan okuyarak yaptığı yaklaşık bir dakikalık konuşmasını sosyal medya hesabından yayınladı. Meral Akşener'in sürekli sağa sola bakarak yaptığı prompter okuması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Akşener'in yayınladığı video alay konusu oldu.

"Prompter okuma dersi alın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı prompter kullandığı için eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Filenin Sultanları'nın maçını izlemek için gittiği Belgrad'da, Erdoğan'ın kendisine yönelik açıklamalarına cevap niteliğinde bir video yayınladı. Ancak Akşener, yaklaşık bir dakikalık konuşmasını prompter'dan bakarak okudu.

Akşener'in prompter okuması sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı. Kafasını sürekli sağa sola çevirdiği, gözleriyle sürekli yazıları takip ettiği ve zaman zaman duraksadığı görülen Akşener'in prompter okuması sosyal medyada eleştiri ve mizah dolu tweetlerin odağı oldu.

Paylaşımın altına, "Prompter nasıl okunur dersi alın", "Bir dahakine prompter'ı kameranın yönüne koyun. Böyle gözler çok yana gitmiş", "Bu prompter'lerin kameralı olanı var ondan alın" gibi çok sayıda yorum yazıldı.