Meral Akşener 'Ofis açtı' iddialarını yalanladı
Meral Akşener Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Akşener “ofis açtı” iddialarını yalanlayarak, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yargıya intikal etmiş hiçbir talebim olmadı.' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul etmesinin yankıları sürüyor.
Akşener, kamuoyundaki iddialara yönelik sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
"Ofis açtı" iddialarını yalanlayan Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da "yargıya intikal etmiş hiçbir talebim olmadı" ifadelerini kullandı.