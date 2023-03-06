Meral Akşener noter masasına geri döndü
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "noter masası" dediği 6'lı Masa'ya geri dönme kararı aldı.
Altılı Masa'da yapılan pazarlıklar sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın toplantısına katılma kararı aldı.
Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile bir otelde görüşen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'ya katılma karar aldı.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Genel Başkanımız Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almıştır" dedi.
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