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Siyaset Meral Akşener noter masasına geri döndü
Siyaset

Meral Akşener noter masasına geri döndü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "noter masası" dediği 6'lı Masa'ya geri dönme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 15:56:00 -
Meral Akşener noter masasına geri döndü

Altılı Masa'da yapılan pazarlıklar sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın toplantısına katılma kararı aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile bir otelde görüşen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Altılı Masa'ya katılma karar aldı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Genel Başkanımız Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almıştır" dedi.

 
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