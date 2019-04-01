İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Millet İttifakı, milletin duygularına tercüman olarak, başarılı bir sonuç aldı” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken, seçime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener, İYİ Parti Genel Merkezinde yaptığı açıklamada, “Öncelikle bugün Zeytindalı Harekatında bir şehidimiz var, bir yaralımız var. Şehidimize Allah’tan rahmet diliyorum. Peygamber Efendimize komşu olmasını diliyorum, Milletimize baş sağlığı diliyorum. Yaralımıza da acil şifalar diliyorum. Ayrıca bugün Saadet Partisi’nin Malatya Pötürge’de sandık görevlisi üç arkadaşımızı kaybettik. Onlara da rahmet diliyorum” dedi. Akşener, “Aziz Türk Milleti, öncelikle seçim sonuçlarının ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun, sandığa gidip iradesini beyan eden bütün vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Muhtar, belediye meclis üyesi, il genel meclisi üyesi ve belediye başkanı olarak seçilen bütün kardeşlerimi de parti ayrımı gözetmeksizin tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Seçildikleri görevlerde Milletimize hayırlı hizmetlerde bulunmalarını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sandık milli iradenin tecellisindeki en önemli adrestir ve bu adres, bugün itibari ile bir kez daha mesajını vermiş ve iktidar partilerini uyarmıştır. İlk günden bu yana altını önemle çizdim: ‘İktidar milletin dertlerini unuttu. Bu seçimde iktidar partilerini uyarın, kulağını çekin ki milletimizi hatırlasın, dertleriyle ilgilensin’ dedim. 31 Mart seçiminin sonuçları, siyasette rekabetin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterecektir.”

“Bu seçim bir ittifaklar seçimiydi” diyen Akşener, “Millet İttifakı, milletin duygularına tercüman olarak, başarılı bir sonuç aldı. Siyasette rekabet aziz milletimizin işine yarar. İktidar kendine çeki düzen vermek zorunda kalır. Vatandaşın haliyle, sorunlarıyla ilgilenmek zorunda kalır. Aziz milletimiz bu seçimde verdiği mesajla, işte bu sürecin önünü açmıştır. Bugünden itibaren, iktidar partileri, unuttukları milletimizi hatırlamak, sesine kulak vermek zorundadır” şeklinde konuştu. Türk milletinin bir demokrasi kültürü olduğunu söyleyen Akşener, “Yeri ve zamanı geldiğinde, millet iradesinin vaziyet ettiğine birçok kez tanık olduk. Bu seçimin sonucu da böyle bir tabloyu önümüze koymuştur. Millet, kötü gidişe ‘dur’ demek için, iktidar partilerinin kulağını çekmiş, Millet ittifakına güç katmıştır. Bu seçimin galibi, Millet İttifakıdır, İYİ Parti’nin Millet İttifakı’na kattığı güç ortadadır.”

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da teşekkür etti.

Akşener’den İstanbul değerlendirmesi

Akşener, İstanbul’daki seçime ilişkin olarak ise “İstanbul’u en başından itibaren Sayın İmamoğlu’nun kazanacağını söylemiştim, hala aynı fikrimde ısrar ediyorum. İstanbul’da herhangi bir yanlışlık yapılamayacağını düşünüyorum çünkü şu anda Türkiye’de yaşayan herkesin gözü İstanbul’daki sandık sonuçları üzerindedir. Sayın İmamoğlu, henüz verileri girilmeyen bazı büyük ilçeler var. Onlardan gelecek oylarla, göreceksiniz ki kazanmış olacaktır.