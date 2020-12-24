Meral Akşener MHP’ye mi katılacak?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Meral Akşener'in güçlendirilmiş parlamenter siteme geçiş için 'AK Parti ile İYİ parti arasında masa kurulabilir' teklifine ilişkin Devlet Bahçeli, "Masa kurma teklifi ciddiyetsiz ve itibarsız'' açıklamasında bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada güçlendirilmiş parlamenter siteme geçiş için AK Parti ile İYİ parti arasında masa kurulabilir teklifinde bulunmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e tekrar 'evine dön' çağrısında bulunan Bahçeli, "Dön evine bitsin bu çile" ifadelerini kullandı.

Bahçeli Akşener'e ne dedi?

Bahçeli, Meral Akşener’e şu çağrıda bulundu: “Bizim nazarımızda masa kurma teklifi ciddiyetsiz bir tekliftir. Sana masa kur değil evine dön dedik. Yeniden çağrı yapıyorum. Evine dön. Bu önerimiz geçerliliğini korumaktadır. Dön evine, bitsin bu çile.Zillet partileri uzun süredir ya masa altındadır ya da zaman zaman masanın üzerine çıkmaktadır. Meşhum anayasa taslağını kimler nerede hazırladı? HDP'ye zeytin dalı uzatıp terörist Demirtaş ile kahvaltı rezervasyonu yapanlar masa kurmadan önce içine düştükleri zillete kafa yorsunlar. Millet kararını vermiştir. Perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin geleceğidir"

Devlet Bahçeli daha önceden de Akşener’e evine dön çağrısında bulunmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, Bahçeli'nin "MHP'ye dön" çağrısına yanıt verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenişti. Akşener, "Sayın Erdoğan lütfen ortağınızı üzerimize sardırmaktan alın" demişti.