Meral Akşener, 'liste dışındakilere' rağmen Koray Aydın'ı seçti

İYİ Parti'de, 'seçilmeyecekler listesi' tartışmaları sürerken yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Seçilmeyecekler listesinde adı geçen vekillerin 'Koray Aydın'a görev verilirse istifa ederiz' açıklamalarına rağmen Meral Akşener, Koray Aydın'ın yerini korudu.

Meral Akşener'in yeniden Genel Başkan seçildiği ve partinin 50 üyeden oluşan Genel İdare Kurulu (GİK) ve 11 üyeden oluşan Merkez Disiplin Kurulu'nun (MDK) belirlendiği 2. Olağan Kurultayın ardından ilk GİK toplantısı yapıldı. Akşener başkanlığında toplanan GİK'te Başkanlık Divanı belirlendi. Divanda, Parti Sözcüsü ve Genel Sekreter hariç 14 olan başkanlık sayısı, Doğa ve Çevre Politikaları, Ortadoğu Politikaları, Eğitim Politikaları ile Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler başkanlıkları ile 18'e çıktı.

Koray Aydın, yerini korudu

MHP'den ihraç edildikten sonra İYİ Parti'ye üye olan ve GİK'te yer almayan Erhan Usta Ekonomi Politikaları Başkanı olurken, Koray Aydın Teşkilat Başkanı, Metin Ergun Yerel Yönetimler Başkanı, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu Kadın Politikaları Başkanı, Berna Sukas Gençlik Politikaları Başkanı olarak yerini koruyan isimler oldu.

Ekonomi Politikaları Başkanı Cihan Paçacı Siyasi İşler Başkanı, Siyasi İşler Başkanı Salim Ensarioğlu Ortadoğu Politikaları Başkanı, Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Nuri Okutan ise Milli Güvenlik Politikaları Başkanı olarak divanda yer aldı. Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu, Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı, ekonomi profesörü Ümit Özlale ise Kalkınma Politikaları Başkanı oldu. Uğur Poyraz da Genel Sekreter olarak yine divanda yerini korudu.

Listedekiler bildiri yayınladı

Öte yandan dün genel merkezi basan ve Meral Akşener'le görüşme isteği, güvenlik görevlileri ve diğer partililer tarafından engellenen 'liste dışındaki' isimlerin Meral Akşener'in 'Koray Aydın'a görev vermesi halinde istifa edecekleri' iddiaları gündeme gelmişti. Listede adı geçen 15 civarındaki milletvekili Meclis'teki oylamaya katılmayarak liste krizine tepki gösterdi. İstifa etmeleri beklenen liste dışındaki bazı isimler bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride, "Kurultayda yapılan ve partiye verdiği zarar kamuoyumuzca malum yanlış ve kötü uygulamaların faillerinin partimiz içindeki konumlarının akıbeti hususunda da ciddi endişelerimiz mevcuttur." ifadeleri yer aldı.

Söz konusu isimlerin istifa etmesi beklenirken "Bu kaygılarımızın bir tezahürü olarak bir grup arkadaşımız ile meclis grup toplantımıza katılmamayı uygun gördük. Bazı arkadaşlarımız da meclis grup yöneticilerimizin seçileceği bu toplantıya iştirak ederek görüşlerimizi ifade edeceklerdir. Bundan sonra da partimize katkı vermeyi sürdürerek, İYİ Parti'nin sadık mensupları olarak, görevlerimizi özveri ile ifa edeceğiz, gelişmeleri de yakından izleyeceğiz." şeklinde açıklamada bulundu.

İYİ Parti yeni Başkanlık Divanı şu isimlerden oluştu:

Cihan Paçacı - Siyasi İşler Başkanı

Uğur Poyraz - Genel Sekreter

Ümit Dikbayır - Mali İşler Başkanı

Koray Aydın - Teşkilat Başkanı

Bahadır Erdem - Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı

Mehmet Tolga Akalın - Seçim İşleri Başkanı

Ahmet Kamil Erozan - Uluslararası Politikalar Başkanı

Yavuz Ağıralioğlu -Türk Dünyası ve Yurtdışı Türkler Başkanı

Salim Ensarioğlu - Ortadoğu Politikaları Başkanı

Metin Ergun - Yerel Yönetimler Başkanı

Erhan Usta - Ekonomi Politikaları Başkanı

Ümit Özlale - Kalkınma Politikaları Başkanı

Nuri Okutan - Milli Güvenlik Politikaları Başkanı

Şenol Sunat - Eğitim Politikaları Başkanı

Ünzile Yüksel - Toplumsal Politikalar Başkanı

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu - Kadın Politikaları Başkanı

Berna Sukas - Gençlik Politikaları Başkanı

Arzu Önşen - Doğa ve Çevre Politikaları Başkanı

Burak Akburak - STK İlişkileri Başkanı