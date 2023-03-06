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Gündem Meral Akşener 'kumar masası'nda
Gündem

Meral Akşener 'kumar masası'nda

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" diyerek kalktığı 6'lı masadaki toplantıya katılmak için Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 16:44:00 -

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Millet İttifakı toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu toplanmasının ardından saat 15.50 sıralarında başladı.

Toplantıda, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ilan edilecek.

Öte yandan Saadet Partisi Genel Merkezi önüne davet edilen çok sayıda partili de adayın açıklanmasını bekliyor.

Akşener ile Kılıçdaroğlu bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Akşener, Ankara'da bir otelde bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşmesi, 15 dakika sürdü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görüşmeye ilişkin İyi Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapan Parti Sözcüsü Zorlu, Akşener'in milletin iradesi ve isteği doğrultusunda en başından bu yana verdiği mücadelenin gereği olarak bir öneri getirdiğini aktardı.

Milletimize hayırlı olmasını diliyorum"

Zorlu, şunları kaydetti:

"İki değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın icracı, yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda, az önce Sayın Genel Başkanımızla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler.

Şu an itibarıyla Genel Başkanımız birazdan Saadet Partisi'nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

'Kumar masası'nda!

Meral Akşener, "Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız" diyerek kalktığı 6'lı masadaki toplantıya katılmak için Saadet Partisi Genel Merkezi'ne geldi.

 

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