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Gündem

Meral Akşener koronavirüs karantinasında! İYİ Parti'den flaş karar

Yakın korumasının koronavirüs testi pozitif çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendini karantinaya alması sebebiyle bu hafta grup toplantısı yapılmadı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 16:07:00 -
Meral Akşener koronavirüs karantinasında! İYİ Parti'den flaş karar

İYİ Parti grup toplantısına bu hafta korona engeli geldi. Geçtiğimiz hafta Genel Başkan Meral Akşener'in yakın korumasının, koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

Korumanın test sonucunun öğrenilmesiyle Meral Akşener'e de koronavirüs testi yapıldı.

Akşener'in korona testinin sonucu negatif çıksa da İyi Parti lideri hem kendi programlarını hem de parti içi programlarını iptal ederek kendini karantinaya aldı.

Grup toplantısı bu hafta yok

Bu kapsamda Akşener'in kendini karantinaya alması sonucu İyi Parti'nin bu haftaki grup toplantısı iptal edildi.

Diğer yandan bu cuma ibadete açılacak olan Ayasofya için Diyanet İşleri Başkanı tarafından namaza davet alan Akşener, daveti kabul etti.

Ancak Akşener'in programa katılıp katılmayacağını doktoru karar verecek.

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